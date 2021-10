Holy Cow, Terry McAuliffe vient de perdre le vote sur CNN – RedState

Nous avons déjà expliqué comment la campagne du candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, implose tellement que certains démocrates de l’État tentent de manière prévisible d’apporter des changements sournois de dernière minute à la façon dont les bulletins de vote par correspondance sont traités, apparemment dans l’espoir qu’ils aidez McAuliffe à franchir la ligne d’arrivée au cas où le vote se terminerait par le fil.

Au cours du week-end, McAuliffe a aggravé les choses pour lui-même lors d’une interview à CNN dans laquelle il a de nouveau insulté les électeurs de Virginie sur la question de la contribution des parents à l’éducation de leurs enfants ainsi que sur le sujet controversé de la mise en œuvre de la théorie critique de la race dans les salles de classe des écoles publiques, suggérant les parents étaient racistes et que leur contribution au système d’éducation devrait se limiter à l’élection des membres du conseil scolaire.

Mais il a également fait autre chose lors de son interview du dimanche qui a fait froncer les sourcils, y compris ceux de certains présentateurs de CNN qui se sont assurés de l’appeler à la fois pendant l’interview et dans une émission ultérieure.

Regardez ci-dessous le co-présentateur de CNN State of the Union, Dana Bash, réprimandant McAuliffe pour avoir mentionné le nom « Trump » à plusieurs reprises :

REGARDER : @TerryMcAuliffe ne parle que d’une seule chose… Donald Trump. @DanaBashCNN a pris note :

« Je suis content d’avoir deux tasses ici pour pouvoir continuer à boire quand vous mentionnez le nom de Donald Trump. » ?? #CNNSOTU #vagov pic.twitter.com/zXCZOapnqe – Christian Martinez (@C_RMartinez) 10 octobre 2021

Ce matin dans l’émission « Inside Politics » de CNN, le présentateur John King a souligné avec des reçus que lors de l’interview de 13 minutes que McAuliffe a faite avec Bash, il a mentionné le nom de Trump un total de 18 fois :

Terry McAuliffe vient d’établir un nouveau record pour le plus grand nombre de mentions de Trump en une seule interview. Comptez-les ! Nous avons besoin d’un gouverneur soucieux d’aider les familles de Virginie à se bâtir un avenir meilleur, et non d’un politicien de carrière centré sur le passé. pic.twitter.com/XzU7nZFopk – Glenn Youngkin (@GlennYoungkin) 11 octobre 2021

King et Bash semblaient tous deux ennuyés contre McAuliffe pour l’avoir fait. Après tout, dénigrer Trump 24h/24 et 7j/7 est censé être leur travail, pas le sien !

Mais sérieusement, à la toute fin de ce clip, vous avez vu l’un des panélistes noter que la stratégie de McAuliffe « n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à présent », et il a raison. Ce n’est pas le cas.

Au lieu que Trump entrave potentiellement la campagne de Youngkin dans l’État violet/bleu de Virginie comme McAuliffe aimerait que cela se produise, McAuliffe lui-même est devenu son pire ennemi au cours des dernières semaines de cette course, Youngkin ayant bondi dans les deux sondages effectués depuis McAuliffe. performance de débat désastreuse.

Mercredi dernier, de nouveaux chiffres de sondage d’Emerson ont montré que Youngkin avait réduit l’écart avec McAuliffe de quatre points dans un sondage Emerson de septembre à un point dans leur sondage le plus récent.

Et juste aujourd’hui, de nouveaux chiffres de sondage de l’Université Christopher Newport montrent que Youngkin a réduit l’écart dans leurs sondages de neuf points dans un sondage d’août à quatre points dans le sondage d’aujourd’hui, ce dernier étant dans la marge d’erreur.

Comme je l’ai déjà dit, bien que tout cela soit une bonne nouvelle, ce n’est pas le moment pour les républicains de Virginie – comme diraient Glenn Reynolds/Instapundit – de « devenir arrogants ». Gardez le pied sur le gaz et ne relâchez pas la pression contre McAuliffe. Car si Virginia va encore plus à gauche, il viendra bientôt un moment où il n’y aura plus de retour en arrière et tout espoir sera perdu.

Pour voir toutes les données de sondage à ce jour pour cette course, cliquez ici et ici.

Retour en arrière: Terry McAuliffe le perd quand le shérif de Virginie lui demande s’il soutient le financement de la police