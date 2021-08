Holy Crap, Gjallarhorn revient à Destiny 2

Capture d’écran : Bungie

La grande goutte d’informations de Destiny 2 d’aujourd’hui comprenait des détails sur la date de sortie de l’extension The Witch Queen (un tas de 2) et la hauteur spécifique de son méchant (très grand). C’est cool et tout, mais voici la vraie viande et les vraies pommes de terre : Gjallarhorn, le lance-roquettes comiquement puissant qui a plus ou moins défini le jeu de méta-armes dans le Destiny original, arrive dans Destiny 2.

Gjallarhorn, ou “Gjally” comme certains joueurs dévoués aimaient l’appeler, était l’une des armes rares les plus appréciées de Destiny. Plutôt qu’un lance-roquettes typique, il a tiré des obus en grappes, ce qui signifie qu’il a fait boum boum boum au lieu de juste boum. Bien sûr, parce que rien de bon n’est autorisé à durer longtemps dans le monde froid, cruel et réducteur du bien contre le mal de Destiny, Bungie a finalement nerfé Gjally au point qu’il était simplement à égalité avec les autres armes.

Gjallarhorn sera inclus dans le pack 30e anniversaire Bungie de Destiny 2, qui sera disponible en décembre. En plus du bon vieux Gjally, l’ensemble du 30e anniversaire comprendra une armure inspirée de Thorn (une autre arme du Temple de la renommée), une épée Claymore de Myth (le jeu de tactique en temps réel de Bungie des années 90) et un donjon” (ouais, merde, pourquoi pas).

Cela précipite l’extension de The Witch Queen, dont la sortie est prévue le 2 février 2022, suite à un retard provoqué par la pandémie de Covid-19. En plus d’un récit mettant en vedette Extremely Tall Witch Savathûn, elle de la Ruche (essentiellement le point de vue de Destiny sur le Déluge), il ajoutera également la fabrication d’armes et quelques ajustements au système de classe.

En fin de compte, le jeu recevra deux autres extensions : Lightfall et The Final Shape. Bungie a déclaré que ceux-ci termineraient la saga “Light and Darkness”, mais a noté que Destiny 2 “continuera au-delà”.