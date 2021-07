Holy Ganga est-il infecté par Covid-19 après que des dizaines de corps aient été retrouvés flottants ? Voici ce que l’étude du gouvernement Modi a trouvé

in

Biihar et UP ont été durement touchés par la deuxième vague d’infections à coronavirus où de nombreux corps de victimes de Covid ont été jetés sur le fleuve Ganga

Un mois après que l’étude mandatée par le Centre a été menée sur le fleuve Ganga pour évaluer la présence d’un nouveau coronavirus après que les corps aient été repêchés hors de la rivière dans certains districts de l’Uttar Pradesh et du Bihar, les chercheurs ont conclu qu’aucune trace de SRAS-CoV-2 a été trouvé dans les échantillons prélevés dans la rivière.

L’étude a été menée en deux phases au cours desquelles des échantillons ont été collectés dans divers districts de l’UP et du Bihar tels que Varanasi, Kanpur, Kannuj, Hamirpur, Unnau, Allahabad, Buxar, Ghazipur, Chhapra et Patna par la Mission nationale pour Clean Ganga. Aucune trace de SARS-CoV-2 n’a été trouvée dans aucun des échantillons prélevés, ont indiqué les virologues nommés dans le haras, ont rapporté le PTI.

L’ARN du virus des échantillons d’eau a été extrait à cette fin et des tests RT-PCR ont été effectués pour déterminer si les échantillons sont infectés par Covid-19. L’étude a également analysé les caractéristiques biologiques de la rivière.

Les corps des victimes de Covid-19 retrouvés déversés à Ganga pendant le pic de la deuxième vague qui a vu un grand nombre de décès ont soulevé des inquiétudes quant à la contamination de l’eau car la rivière est la principale source d’eau potable pour de nombreux villages, organismes locaux le long des rivières . L’Uttar Pradesh et le Bihar étaient en mauvaise posture lors de la deuxième vague à la suite de laquelle le Centre a demandé aux États le long du Gange d’assurer une vigilance stricte et de vérifier les futurs cas de personnes déversant des cadavres dans le Gange et ses affluents.

L’étude a été menée par la National Mission for Clean Ganga du ministère Jal Shakti en collaboration avec l’Institut indien de recherche en toxicologie (IITR) du CSIR, Lucknow, le Central Pollution Control Board et les organismes de contrôle de la pollution de l’État.

