Holy Jack McCoy, OG Law And Order de NBC revient avec les membres originaux de la distribution

Au cours de ses 20 ans d’existence, Law & Order a reçu de nombreuses distinctions, dont six Emmys parmi de nombreuses autres nominations. Bien qu’aucun acteur ne soit resté avec la série pendant les 20 saisons, parmi les visages les plus en vue au fil des ans figuraient Jack McCoy de Sam Waterston, Lennie Briscoe de Jerry Orbach, Anita Van Buren de S. Epatha Merkerson, Steven Hill d’Adam Schiff et Ed Green de Jesse L. Martin . Donald Cragen de Dann Florek et Mike Logan de Chris Noth, qui étaient présents dans les premières saisons de Law & Order, ont également joué le rôle principal dans Law & Order: SVU et Law & Order: Criminal Intent, respectivement.