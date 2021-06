Holy Keanu, le titre de Matrix 4 a-t-il été révélé ?

Ce n’est pas la première fois que nous entendons le titre The Matrix Resurrections flotter, car il a déjà été diffusé dans le monde via une publication sur les réseaux sociaux de quelqu’un qui a travaillé sur le film. Cependant, si l’on en croit une réaction aléatoire des fans sur Twitter, non seulement c’est le titre officiel de The Matrix 4, mais la preuve de son existence est venue d’un test de dépistage organisé récemment par Warner Bros. Et la première réaction présumée aux deux le titre et le film sont vraiment prometteurs pour une suite en préparation depuis plus d’une décennie.