Holy Netflix, le nombre total d’abonnements aux services de streaming vient de dépasser un énorme jalon mondial

Pour être honnête, COVID-19 et les verrouillages ont poussé un problème qui s’est développé au fil des ans – les plates-formes de streaming érodent lentement l’emprise de l’industrie du cinéma. Cela pourrait être surprenant étant donné la croissance rapide du box-office mondial au cours de la dernière décennie. Vous pouvez remercier le genre de super-héros et les franchises à succès pour avoir maintenu l’industrie cinématographique à flot. Dans le même temps, plus de gens, en particulier les Millennials et la génération Z, sont devenus plus à l’aise pour regarder des films et des émissions de frénésie dans le confort de leur canapé.