Holyfield perd par TKO au premier tour contre Belfort

in

L’ancien champion du monde des poids lourds, l’Américain Evander Holyfield, il a été vaincu Pour l’ancien champion d’arts martiaux mixtes (UFC), Vitor Belfort, perdant par KO technique dans le premier tour d’un combat d’exhibition.

Le combat a eu lieu dans le Hard Rock Hôtel & Casino, où Holyfield, 58 ans, n’a pas pu démontrer la puissance de ses poings et force qui l’ont caractérisé dans ses meilleurs moments en tant que combattant professionnel. Les l’arbitre a arrêté le match au 1:49 minutes du premier tour après Holyfield est allé contre les cordes avec la combinaison de coups qu’il a reçu de Belfort. Le joueur de 44 ans a submergé Holyfield dès la cloche d’ouverture et n’a jamais arrêté son attaque. Le combat a également eu le présence et participation de l’ancien président américain Donald Trump en tant que commentateur.

Holyfield, l’ancien champion des poids lourds et l’un des grands de tous les temps de la boxe, il n’a montré aucune résistance lors de son premier combat depuis 2011. Un rune rafale de coups envoyés à Holyfield aile Toile, et après sentretenir le compte, Belfort a lâché ses mains jusqu’à ce que l’arbitre arrête le combat, sauvant Holyfield d’une nouvelle punition.

Belfort, qui boxait pour la deuxième fois après une illustre carrière en MMA, en a profité pour d’installation ce que vous espérez est son prochain combat.

Holyfield (44-10-2, avec 29 KO) a accepté le combat il y a à peine une semaine après Oscar de la Hoya a été testé positif au Covid-19. Le combat De la Hoya-Belfort a été sanctionné par la California State Athletic Commission, mais le PDG Andy Foster a refusé de sanctionner la lutte Holyfield-Belfort même comme affichage. Par conséquent, la promoteurs ils ont déplacé l’ensemble de l’événement sur l’autre côte, où il a trouvé un commission beaucoup plus clémente.

La Triller Company avait déjà un engagement envers Holyfield après l’avoir signé plus tôt cette année dans l’espoir que Je pourrais combattre Mike Tyson dans la continuité du succès commercial massif du Tyson-Roy Jones Jr., novembre dernier.