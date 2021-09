Holyfield revient sur le ring avec Trump comme commentateur

Samedi prochain 11, Evander Holyfield sera de retour sur le ring après 10 ans lors d’un événement organisé par le Triller Fight Club qui mettra en vedette la participation inattendue de Donald Trump. Le 45e président des États-Unis sera le commentateur de la réunion.

Selon le communiqué de presse émis par l’organisation de l’événement, l’ancien président “présentera et commentera” le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belfort. Donald Trump Jr, fils de l’ancien président, sera également présent au Hard Rock Hotel & Casino d’Hollywood pour accompagner son père.

“J’aime les grands combattants et les grands combats”, a déclaré Trump. Et il a ajouté : “J’ai hâte de vous voir ce samedi soir et de partager mes réflexions sur le ring. Vous ne voulez pas manquer cet événement spécial “. Ce ne sera pas la première fois que Trump organise un match de boxe. Dans les années 1980 et 1990, elle avait déjà hébergé ses casinos à Atlantic City (New Jersey).

Evander Holyfield n’est plus sur le ring depuis 2011.

LE COMBAT

Holyfield, 58 ans, revient sur le ring pour la première fois depuis 2011. L’ancien champion des poids lourds remplacera Oscar de la Hoya, qui avait été testé positif au Covid et ne pourra pas participer au match. Il affrontera Vitor Belfort, 44 ans, et ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC le samedi 11 septembre.

