Holyfield vs Belfort en direct: comment regarder le choc de boxe en ligne de n’importe où

L’ancien champion du monde des poids lourds Evander Holyfield fait un retour inattendu sur le ring ce soir à l’âge de 58 ans, alors qu’il affronte le détenteur du titre UFC des poids lourds légers Vitor Belfort dans un événement unique qui a fait la une des journaux.

Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct Holyfield vs Belfort et ne manquez pas un seul coup de poing.

Largement considéré comme l’un des plus grands boxeurs poids lourd livre pour livre de tous les temps, Holyfield a été parachuté dans cet événement PPV après que sa collègue légende du ring Oscar de la Hoya a été forcée de se retirer après avoir été testée positive pour Covid-19.

Belfort détient quant à lui le record du plus grand nombre de KO dans l’histoire de l’UFC, et bien que le joueur de 44 ans n’ait peut-être boxé professionnellement qu’une seule fois auparavant, il y a le petit problème d’un écart d’âge de 14 ans qui joue en sa faveur.

Le spectacle quelque peu surréaliste présente également les légendes du MMA de 46 ans, Anderson Silva et Tito Ortiz, s’affrontent dans un combat de boxe régulier en tant que combat co-titre, le projet de loi comprenant également le retour de la star britannique des poids lourds de 40 ans, David Haye contre l’ancien ami Joe Fournier.

Juste pour ajouter encore à la nature invraisemblable de la procédure, l’ancien président des États-Unis et expert en boxe moins connu, Donald Trump, est sur le point de commenter, une décision qui a créé une grande controverse dans la perspective grâce à l’événement qui a eu lieu. lieu à l’occasion du vingtième anniversaire de l’atrocité terroriste du 11 septembre.

Poursuivez votre lecture pour savoir comment regarder une diffusion en direct Holyfield vs Belfort en ligne, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Holyfield vs Belfort – où et quand

Cet événement unique aura lieu ce samedi au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride. L’action commence à 19h HE / 16h PT / 12h BST / 9h AEST.

Regardez Holyfield vs Belfort en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant cet événement controversé plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le combat Holyfield contre Belfort, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder Holyfield vs Belfort dans le monde

Le service de streaming dédié aux sports de combat Fite TV se construit rapidement une réputation de foyer de confrontations entre célébrités et vétérans de la boxe, la plate-forme étant le diffuseur mondial exclusif de cet événement.

Vous pouvez regarder toute l’action via le site Web de Fite TV ou via les applications iOS et Android dédiées du service. Les événements Fite sont également disponibles pour regarder sur les téléviseurs intelligents, Apple TV, Roku, Chromecast, les consoles de jeux et plus encore. L’événement commence à 19h HE / 16h PT / 12h BST / 9h AEST.

Le combat Holyfield vs Belfort lui-même devrait commencer vers 23 h HE / 20 h HP / 4 h BST / 13 h AEST, bien que les horaires dépendent de la durée des combats précédents sur le projet de loi.

Si ces heures de début s’avèrent incommodes, le site Web Fite.TV hébergera des rediffusions illimitées au cours des prochains mois.

Aux États-Unis, le prix demandé PPV est de 49,99 $, tandis qu’au Canada, il coûte 39,99 $ US, soit environ 50 $ CA, l’événement étant également disponible auprès des câblodistributeurs des deux régions pour le même prix.

Les choses sont nettement moins chères pour les téléspectateurs curieux ailleurs dans le monde, l’événement coûtant 13,99 $ US (environ 10 £) au Royaume-Uni, 14,99 $ US (environ 21 $ NZ) en Nouvelle-Zélande et 21,99 $ US (environ 30 AU $) en Australie.

