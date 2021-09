Holyfield vs Belfort : Evander Holyfield vs Vitor Belfort en direct : Résumé, et résultat du combat d’exhibition

Evander Holyfield vs Vitor Belfort en direct et en direct en ligne: cartes en ce moment aujourd’hui 11 septembre. MARQUE Claro

Tour 1 | C’est fini. Evander Holyfield va au tapis puis se lève pour plus de punition et le combat prend fin par la décision de l’arbitre.

TOUT EST FINI! @vitorbelfort ARRÊTE EVANDER EN PREMIER !!! Regardez le replay ! #TRILLERFIGHTCLUB EN DIRECT MAINTENANT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/IwQgJUqQBB ? FITE (@FiteTV) 12 septembre 2021

Tour 1 | Evander profite de son avantage au loin et décoche des jabs pour tenir Belfort à l’écart mais le Brésilien avance et provoque une glissade chez son rival.

Nous avons déjà les deux combattants sur le ring et maintenant s … Vaaaaaaaaaaaaamoooooooos avec les actions !!!

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, vole la vedette avant le début du combat et les personnes présentes dans l’arène l’acclament après l’interprétation de l’hymne national.

Avant la présentation des deux combattants, un hommage émouvant est organisé dans l’arène après que l’attaque des tours jumelles se soit terminée il y a 20 ans de New York.

Après que Lunay ait fait danser tous les participants, maintenant nous allons avec le combat d’étoiles de la nuit. L’historique Evander Holyfield affronte l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort et sa présentation approche.

Tour 1 | C’est fini. Anderson Silva assomme Tito Ortiz avec le premier et le seul coup de poing qu’il a décroché dans le combat. Coup de grâce spectaculaire de l’Araignée pour remporter une autre victoire.

En bas TITO ! #TRILLERFIGHTCLUB EN DIRECT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/TyFtFZdHXw ? FITE (@FiteTV) 12 septembre 2021

Tour 1 | La Araa commence à faire le tour du ring et Tito va chercher l’attaque, coinçant le Brésilien et obtenant quelques tirs puissants.

Les deux combattants sont déjà sur le ring et le moment est venu… ALLONS AVEC LES ACTIONS !!!

Voici @titoortiz !! # TRILLERFIGHTCLUB EN DIRECT MAINTENANT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/SvduIaeilo ? FITE (@FiteTV) 12 septembre 2021

Alors que Silva et Ortiz font leur apparition, sur scène, Snoop Dogg, partenaire de la société qui a organisé le panneau d’affichage et il ne voulait pas manquer l’occasion de chanter ce soir.

Les performances de @SnoopDogg et #MarvinGaye sont absolument excellentes ! Découvrez-le sur #FITE ! #TRILLERFIGHTCLUB EN DIRECT MAINTENANT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/7h5wArdqS0 ? FITE (@FiteTV) 12 septembre 2021

Deux figurines de MMA se font face mais maintenant dans un ring de boxe. Anderson Silva affronte Tito Ortiz Dans un combat d’exhibition et tous les projecteurs sont braqués ici, nous approchons de l’événement principal.

Dans une décision majoritaire, l’Irlandais Jono Carroll remporte la victoire et l’un des juges à égalité. Vences n’aime pas la décision mais le combat aurait pu être pour n’importe qui.

Tour 10 | C’est fini. Win a réussi 25% des coups qu’il a lancés et Carroll a atterri 23%. Plus fermé ne peut pas être. Nous devons attendre la décision des juges dans un combat qui n’a pas eu de vainqueur clair.

Ronde 9 | Carroll a tiré dans ce neuvième round et a déclenché des éclats d’obus, recherchant Vences autour du ring et décrochant de bons coups pour continuer à faire correspondre les actions.

Ronde 8 | La lutte est toujours très équilibrée mais Vences est celui qui met les meilleurs coups et on atteint les deux derniers rounds d’action.

Tour 7 | Seven est l’histoire et il y avait très peu de choses à dire, la fatigue est déjà le protagoniste dans les deux combattants et nous allons à la dernière ligne droite du combat.

Tour 6 | Jono Carroll reprend son souffle et passe à l’attaque, planté au centre du ring et avec sa garde haute pour qu’ils ne le frappent pas au visage et que tu gagnes avec le mouvement de la taille.

Tour 5 | La cinquième manche est terminée et Vences commence à prendre un meilleur rythme, sans toutefois mettre Carroll dans de nombreuses complications.

Tour 4 | Les actions sont au centre du ring, avec un bon échange d’éclats d’obus entre eux et cette pièce semble être pour Andy Vences.

Tour 3 | Combat très égal au départ, ici il est parfaitement clair que ce n’est pas une exhibition et tous les deux ont mis leurs meilleures cartes pour gagner l’opportunité d’aller chercher le titre.

Tour 3 | L’Irlandais sait qu’il n’a pas eu un bon début de combat et se lance dans ce troisième tour pour tenter de faire correspondre les cartes avec de longues combinaisons et oblige Vences à remonter sur le ring.

Tour 2 | Les deux combattants ont mis plus de proposition dans ce second tour mais Vences continue d’insister pour aller au corps, tandis que Jono cherche le visage de l’adversaire.

Tour 1 | Andy est celui qui a le plus envie d’attaquer l’a mis à ce début de combat et remporte le premier round, bien qu’il doive chercher plus de combinaisons et finir avec un certain impact sur le visage de l’adversaire.

Tour 1 | Vences est le premier à déchaîner un coup puissant qui atterrit sur l’abdomen de Carroll mais ne cause pas de dégâts supplémentaires et l’Irlandais se déplace pour éviter de prendre d’autres coups.

L’Irlandais Jono Carroll n’oublie pas les fans mexicains et célèbre le mois de septembre en apparaissant avec un chapeau charro et quelques autres détails faisant allusion aux Aztèques.

Voici l’#Irlande @jono_carroll !! VIVEZ MAINTENANT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/kkkPGd0L2G ? FITE (@FiteTV) 12 septembre 2021

Allons-y, Nous continuons les actions et Andy Vences et Jono Carroll se dirigent vers le ring, qui s’affronteront dans un combat éliminatoire pour le championnat du monde de poids légers.

L’historique Evander Holyfield entre dans ce combat à 58 ans et après une très longue absence des cordes. De plus, il cherche un nouveau combat contre Mike Tyson.

Ce qui a été dit, par décision unanime, les Anglais David Haye remporte la victoire contre Joe Fournier au premier combat de cette carte qui aura Holyfield et Belfort comme stars.

Ronde 8 | C’est fini! David Haye a été brutalement supérieur pendant huit rounds de combat et nous n’avons attendu que la décision des juges pour corroborer ce qui a été vu au-dessus du ring.

Tour 7 | L’Anglais sait parfaitement que le combat est dans son sac et désormais il travaille à distance pour éviter toute surprise à son rival. Passons au dernier tour.

Tour 6 | Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du premier combat de l’après-midi et, à moins qu’un miracle ne se produise, Haye ne devrait avoir aucun problème à partir avec la main levée et il a remporté chacune des manches.

Tour 5 | Joe Fournier ne supporte plus sa fatigue et à chaque fois que Haye va le chercher, il cherche l’amarrage pour laisser passer les secondes et la saisine lui demande plus d’actions.

Tour 4 | Nous avons déjà raté la moitié d’un combat et la balance est complètement penchée pour le combattant britannique, qui jusqu’à présent a réussi 34% des coups qu’il a lancés.

Tour 3 | Contrairement à son rival, David Hayes veut rentrer tôt et sort troisième pour tenter d’attaquer avec des jabs qui touchent le visage de Joe et peu à peu il le diminue.

Tour 2 | Joe Fournier a senti ce coup à la fin du premier tour et est sorti ce deuxième pour éviter d’autres dégâts. Très peu d’actions entre les deux combattants.

Tour 1 | La première des huit manches s’est déroulée comme de l’eau et David Haye a su se reconstruire après un départ difficile et finit par envoyer son rival au tapis mais la cloche le sauve.

Avez-vous décidé qu’il s’agissait d’un glissement ou d’un renversement ? VIVEZ MAINTENANT SUR #FITE ! [ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/CH6uEwtW73 ? FITE (@FiteTV) 11 septembre 2021

Tour 1 | Fournier passe immédiatement à l’attaque et cherche à coincer l’Anglais contre les cordes mais parvient à sortir et à monter une contre-attaque avec des combinaisons.

Michael Buffer apparaît sur le ring et le moment est venu de passer à l’action. Le combat qui ouvrira la carte est celui de David Haye contre Joe Fournier et tous deux font déjà leur sortie vers la corde.

Le spectacle a débuté en Floride et les personnes chargées de l’accueil du public sont Les gens de la zone avec La Gozadera. Le spectacle démarre et nous approchons du premier combat Du soir.

@GdZOficial # TrillerFightClubpic.twitter.com/xRQNM4IrLl ? TRILLER (@triller) 11 septembre 2021

Vitor Belfort est un ancien combattant de l’UFC, né à Rio de Janeiro, au Brésil. il y a 44 ans et est devenu un champion des poids mi-lourds de la société de Dana White.

Dans le style des panneaux d’affichage que Logan et Jake Paul ont présentés, Ce programme ne comportera pas seulement des matchs de boxe, il y aura également des performances musicales entre chaque match.

Ne manquez pas les performances de @Anitta @lunaypr1 et @GdZOficial CE SOIR au #TrillerFightClub ! L’événement commence à 16h PT / 19h HE. https://t.co/yXEW2viiaj pour PPV pic.twitter.com/LWfnh2YtAk ? Triller Fight Club (@trillerfight) 11 septembre 2021

Evander Holyfield contre Vitor Belfort

Tito Ortiz contre Anderson Silva

David Haye contre Joe Fournier

Andy Vences contre Jono Carroll

Rendez-vous sur le ring samedi Ne manquez pas #TrillerFightClub Legends II ce samedi 9/11 PPV et billets de salle : https://t.co/7nUvYWs6Hs

: @ak_westcottpic.twitter.com/eRMuCO69Gx ? Triller Fight Club (@trillerfight) 9 septembre 2021

Oscar de la Hoya s’est rétabli après avoir été testé positif au COVID-19, ce qui l’a conduit à être hospitalisé et à rater son combat contre Vitor Belfort, combat qui signifiait son retour sur le ring après sa retraite en 2008 après avoir perdu contre Manny Pacquiao.

“Bonjour à tous, je sors de l’hôpital. J’y étais pendant 3 jours. Le COVID m’a frappé très fort. J’étais dans la meilleure forme de ma vie et j’ai vraiment hâte de remonter sur le ring. Merci beaucoup pour tous vos bons voeux et tout votre soutien. Je l’apprécie vraiment », a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

Le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belford arrivent après la démission d’Oscar de la Hoya car il a été testé positif au coronavirus. Le combat vole déjà la vedette et même l’attention de l’ancien président Donald Trump, qui se joindra à la diffusion de l’événement pour le narrer.

Comme il a été présenté, L’ancien président sera au Hard Rock Hotel & Casino pour participer à une émission de gamecast pour raconter aux côtés de son fils, Donald Trump Jr. le combat en direct.

Le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belfort Il est prévu comme la star de ce programme plein de bonnes bagarres et pourrait débuter vers 22h00. ET.

Salut salut salut. Bon après-midi et bienvenue à ce spectacle de légendes du monde de la boxe. ETCette nuit, Evander Holyfield et Vitor Belfort s’affrontent en Floride dans un combat de spectacle.

La légende des poids lourds, Holyfield, a pris le combat il y a quelques jours à peine après l’infection du coronavirus par la cicatrice de la Hoya, qui était le combattant pour affronter Belfort.

L’undercard débute à 19 h HE du Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Floride, et nous aurons sûrement de nombreuses actions spectaculaires car il n’y a rien à perdre.