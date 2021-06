Hombres G s’apprête à se retrouver dans un nouvel album – El Sol de México

in

MADRID. Le groupe espagnol Hombres G a annoncé hier que son prochain album tant attendu, Rowland’s corner, sera “très Hombres G et l’un de ceux qui montrera le plus de personnalité du groupe”, en outre, le groupe prévoit également le prochain lancement de un livre, le tournage imminent d’un film, et même une série.

Selon le groupe vétéran lors d’une conférence à Madrid, ce sera en octobre que le nouvel album arrivera sur le marché et son origine réside dans l'”opportunité” inattendue que la pandémie de Covid-19 a offerte lorsqu’elle a interrompu la tournée qu’elle effectuait en Mexique. .

“Cette incertitude et ce ne pas savoir ce qui allait se passer, d’être à la maison toute la journée sans attendre personne, sans rendez-vous, avec tout le temps pour nous, nous ont amenés à réécrire des chansons avec pour seule prémisse de faire de belles chansons sans savoir quoi allions-nous les utiliser pour “, se souvient le chanteur de Men G, David Summers.

Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez et Javier Molina ont révélé qu’ils se sont réunis avec une grande quantité de matériel et ont vu la possibilité de publier un nouvel album qui donnerait une continuité plus tôt que prévu à leur dernier travail, Resurrección (2019), qu’ils étaient présentation en direct juste au moment où la pandémie a éclaté.

“Les circonstances de son enregistrement ont été particulières, au-delà de la situation sanitaire, car il a été réalisé dans mon home studio, sans limite de temps, sans budget, en chouchoutant les chansons et en les cuisinant tous les jours, avec la seule intention d’en tirer le meilleur album possible », a souligné Summers.

Il y a 14 coupes au total qui seront incluses dans Rowland’s Corner, dont le titre nomme la barre de musique dans le coin de laquelle ce serait Hombres G.

Grâce à un ami commun, ont-ils commenté, ils sont entrés en contact avec Carlos Rivera, avec qui ils sont devenus amis après un dîner à Madrid.

En lui offrant la possibilité de participer à n’importe laquelle des chansons, le Mexicain a choisi Se me sal corazón, une chanson en apparence d’amour qui parle en réalité du public et du “désir de se retrouver avec son peuple”.

“Pour nous, c’est un honneur de l’avoir sur l’album. Même s’il est très jeune, c’est un artiste très expérimenté, avec un niveau spectaculaire au Mexique, en Amérique latine et aux États-Unis”, a déclaré Summers à propos de sa participation à cette chanson, qui peut maintenant être entendue sur les plateformes numériques et pour laquelle ils tourneront un clip vidéo.

Men G a annoncé qu’en plus de l’album, ils ont parmi leurs projets le lancement d’un livre sur lequel ils n’ont pas donné plus de détails, ainsi que la réalisation imminente d’un film “et même d’une série”.

Ensemble, ils sont devenus l’un des groupes pop espagnols les plus importants de tous les temps depuis la sortie de l’album Hombres G (1985), qui a réalisé plus de 20 millions d’exemplaires vendus et des tournées colossales des deux côtés de l’Atlantique.

En fait, au Mexique et aux États-Unis, ils continuent de se produire devant des milliers de personnes.

Ce vendredi, ils reprennent leur facette de groupe live avec un premier concert à Madrid, tous les billets étant vendus, puis ils se produiront à Barcelone.