Home Alone trailer: les fans d’Aisling Bea paniquent à cause de son accent anglais

Aisling Bea a choqué sa base de fans lors de la sortie de la bande-annonce de son dernier film.

Une réinvention du film emblématique de 1990 Seul à la maison, Home Sweet Home Alone voit Aisling Bea dans le rôle de Carol, la mère de Max, 10 ans, interprétée par Archie Yates, qui était auparavant dans Jojo Rabbit.

Alors qu’Aisling reprend le rôle de la merveilleuse Catherine O’Hara, qui jouait la mère de Kevin (Macaulay Culkin) dans l’original et dans Home Alone 2: Lost in New York, les fans n’ont pu s’empêcher de se concentrer sur un détail spécifique de la bande-annonce. : L’accent anglais inhabituel d’Aisling.

Beaucoup se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur choc de voir l’actrice irlandaise sans son intonation habituelle.

« Aisling Bea avec un accent anglais… Je signale cela pour contenu offensant », a plaisanté un fan.

‘Qu’ont-ils fait au magnifique accent d’Aisling Bea ?!?’ s’est plaint un autre commentateur.

L’accent d’Aisling Bea a été jugé profondément troublant par les téléspectateurs (Photo: Diseny +)

Une autre personne a écrit : « POURQUOI AISLING BEA FAIT UN ACCENT ANGLAIS ?????? »

« La chose la plus étrange à propos de cette bande-annonce est de voir Aisling Bea faire un accent anglais super sec. Légèrement énervant », a ajouté l’un d’eux.

« Aisling Bea faire un accent anglais est tellement mal », a déclaré un autre fan bouleversé.

Comme dans le film original, Max est un jeune garçon espiègle et plein de ressources qui est laissé pour compte par sa famille pendant le chaos général alors qu’ils s’apprêtent à partir passer les vacances au Japon.

La famille est censée prendre l’avion sur deux vols distincts et ce n’est qu’après avoir atterri à l’autre bout du monde qu’elle réalise que Max n’était sur aucun vol.

Ayant le temps de sa vie sans sa famille, Max est bientôt confronté à une menace lorsqu’un couple marié tentant de récupérer un héritage inestimable (joué par Rob Delaney et Ellie Kemper) jette son dévolu sur la maison de la famille Mercer.

Max est le nouveau Kevin (Photo : Disney+)

C’est à Max de protéger la maison de la seule manière qu’il connaît : des pièges à fous.

Bien que ce redémarrage ne soit pas un récit individuel de l’histoire, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué un détail clé dans la bande-annonce qui relie les films.

Dans un plan du film, nous voyons un policier venir à la maison, portant un badge portant l’inscription McCallister.

Selon IMDb, le nom du personnage est Buzz, faisant de lui Buzz McCallister, c’est-à-dire le frère aîné de Kevin.

Pour plus d’œufs de Pâques, nous devrons attendre le 12 novembre pour savoir quand le film sortira exclusivement sur Disney Plus.

