Home Alone’s Kevin serait en prison à vie pour pièges contre des cambrioleurs

On ne peut nier que Home Alone est un incontournable de Noël, avec Kevin McCallister (Macaulay Culkin) déjouant à la perfection les cambrioleurs diaboliques Harry et Marv (Joe Pesci et Daniel Stern) – et exigeant une justice enfantine – ce qui en fait un véritable point culminant de la télévision programme.

Mais sur environ notre 286916e rewatch, nous n’avons pas pu nous empêcher d’être légèrement désolés pour ces Wet Bandits car ils ont été brutalement attaqués à travers la maison des horreurs de Kevin, esquivant des pots de peinture, incendiés et projetés au visage avec un fer à repasser.

Soyons honnêtes une seconde, ils auraient dû être transportés dans une ambulance au lieu d’une voiture de police lorsque le générique de fin est tombé.

En vertu de la loi de l’Illinois, où le film a été tourné, il est acceptable d’utiliser la « force régulière » pour vous défendre contre « un type d’attaque ou d’entrée dans une propriété » – la force meurtrière n’est appropriée que si vous essayez d’éviter des blessures graves. ou la mort.

Metro.co.uk a décidé d’obtenir des avis d’experts sur la façon dont le duo était définitivement blessé et, à en juger par le bruit, Kevin aurait dû les rejoindre sur le siège arrière de cette voiture de police.

« Les films Home Alone sont vraiment emblématiques, et chaque année, d’innombrables personnes se connectent pour les regarder à Noël », nous a dit Giulia Guerrini, pharmacienne en chef pour www.medino.com. « Nous aimons tous les batailles infâmes entre Kevin, Marv et Harry, mais la façon dont ils parviennent à laisser chaque défi conscient n’est rien de moins qu’un miracle !

Un pistolet BB à la tête semble incroyablement douloureux (Photo: Rex)

« Quand on regarde certaines des blessures subies par le couple, il est difficile de croire qu’ils ont même réussi à survivre… »

L’une des configurations qui semble faire le plus rire est lorsque Marv aperçoit la tarentule échappée de Buzz (Devin Ratray) qui grimpe sur le ventre de Harry et atteint instinctivement son pied de biche, comme vous le faites.

« De toute évidence, le meilleur moyen de se débarrasser de cette araignée est de la frapper avec un pied de biche… », a déclaré Giulia. «Mais au lieu de frapper l’araignée, le but immaculé de Marv signifie qu’il porte un coup dur sur Harry, ce qui entraînerait probablement quelques côtes cassées et une hémorragie interne.

« De plus, si les côtes de Harry étaient gravement cassées, elles auraient même pu percer un poumon ! »

Pas tout à fait le directeur de l’acclamation festive Chris Columbus en tête, mais M. Ali Noorani, consultant en orthopédie et traumatologie, n’a pas pu s’empêcher d’être d’accord.

Kevin aurait-il eu de sérieux ennuis ? Nous le pensons… (Photo : Rex)

Il a déclaré: » J’aimerais voir des scans thoraciques où Marv frappe Harry avec un pied de biche sur la poitrine dans la scène avec l’araignée. Nous serions très préoccupés par les côtes cassées potentielles avec ce grave traumatisme contondant.

Ce n’est pas la seule fois où le directeur médical et président des spécialistes en orthopédie s’est inquiété pour le couple – car il a également exprimé les problèmes qu’il avait avec la scène grimaçante où Marv a mis son pied dans un clou.

« Cela conduirait à des saignements, mais aussi à des dommages possibles aux tendons et aux tissus mous », a insisté Ali. « Je serais préoccupé par l’ostéomyélite qui est une infection de l’os et qui, si elle n’est pas traitée, peut être extrêmement grave.

« Je m’inquiéterais également du tétanos qui peut être mortel s’il n’est pas traité. »

Le pauvre Marv a vraiment souffert dans ce sous-sol, car il a également été frappé au visage par un fer à repasser après avoir confondu un bout de corde au hasard avec un interrupteur – ce qui, selon les experts, lui aurait au moins cassé le nez, et probablement un très gros mal de tête.

Harry et Marv auraient été mortellement blessés (Photo: Rex)

L’un des pièges les plus discutables dans lesquels le couple est tombé est quand Harry a fait irruption par la porte de la maison, ravi d’entrer enfin à l’intérieur après avoir marqué « M » sur sa main, pour se retrouver face à un chalumeau lui mettant le feu à la tête.

Il a enfoui sa tête dans la neige pour éteindre le feu, révélant que son chapeau avait été essentiellement brûlé en lambeaux et que seules des touffes de cheveux avaient survécu, avant de se remettre directement dans l’action – ce qui se serait probablement passé très différemment dans la vraie vie.

Giulia a poursuivi: « Il est incroyablement peu probable que le seul dommage causé ici soit la ruine du chapeau de Harry.

« Ce type de brûlure serait probablement suivi de brûlures au deuxième, voire au troisième degré qui nécessiteraient une sorte de chirurgie reconstructive, et sa main aura besoin d’une greffe de peau ou à tout le moins d’une cicatrice TLC. »

Seul à la maison : Blessures subies par les Wet Bandits

Harry met un pied-de-biche sur la poitrine :

Côtes cassées, hémorragie interne, poumon perforé possible

L’enfer du feu d’Harry :

Brûlures au deuxième ou troisième degré nécessitant une chirurgie réparatrice, une greffe de peau pour sa main

Le fer de Marv au visage :

Un nez cassé

Tiré avec un pistolet BB :

Ruptures de la région testiculaire

Tomber du côté de la maison :

Blessures à la colonne vertébrale et paralysie potentielle, fracture des jambes, entorses et fractures de la cheville

Tomber dans les escaliers :

Os cassés, épaule disloquée, traumatismes crâniens mortels

Attaque à la pelle :

Dommages cérébraux potentiels après toutes les autres innombrables blessures

À la fin du film, après avoir affronté des plumes, des boules et des chalumeaux, l’une des dernières blessures a été infligée par une pelle à la tête alors que le voisin de Kevin, Old Man Marley, est intervenu pour le mettre en sécurité.

Bien que cette attaque à la pelle semble être la moins douloureuse d’une mauvaise bande, Giulia a prédit qu’ils se retrouveraient avec des dommages cérébraux à cause de ce bong.

« Cela arrive à la fin du film, alors que Marv et Harry ont tous les deux déjà subi d’innombrables blessures et que leurs corps ont traversé l’enfer… », a-t-elle déclaré. « Alors vraiment, qu’est-ce qu’une autre pelle à la tête ?

« Cependant, après d’innombrables autres blessures, il serait probable que se faire frapper avec une pelle serait beaucoup plus grave et causerait des lésions cérébrales potentielles. »

Le Dr Gary Bartlett a décidé de nous lancer une bombe de vérité sauvage, insistant sur le fait que Kevin serait en fait en prison pour ses singeries – car Harry et Marv seraient morts.

« En réalité… oui, ils seraient morts ou à tout le moins grièvement blessés », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il leur resterait « des blessures folles qui changeraient leur vie ».

« J’ai peur de dire que Kevin serait toujours en prison et risquerait une peine à perpétuité pour meurtre. »

Eh bien, c’est quelque chose que nous n’avons pas vu dans la suite…

