Home Assistant lance une application Wear OS avant Google Home

Home Assistant, l’application domotique de bricolage open source, vient de publier une nouvelle application compagnon pour Wear OS, apportant un contrôle de la maison intelligente facilement accessible à votre poignet avant Google Home.

L’équipe a fait l’annonce lundi (via XDA-Developers), montrant l’application fonctionnant sur une montre intelligente Fossil Gen 5.

Bon lundi, en particulier à tous les utilisateurs d’Android ! Aujourd’hui, nous publions une version bêta du compagnon Home Assistant pour WearOS. Il existe également une *tonne* de nouvelles fonctionnalités pour l’application Android. Découvrez les faits saillants et les dernières notes de version sur le blog : https://t.co/KPQOgEmcJI pic.twitter.com/mRzXxT2Jko – Assistant à domicile (@home_assistant) 20 décembre 2021

Pour ceux qui ne connaissent pas Home Assistant, il s’agit d’un système centralisé de maison intelligente qui est un peu plus impliqué que Google Home et Samsung SmartThings. Il agit comme un hub de contrôleur central, intégrant différents écosystèmes et permettant aux utilisateurs de créer des routines personnalisées que les utilisateurs créent ou à partir d’automatisations prédéfinies. Pour la communauté des bricoleurs et ceux qui aiment bricoler avec des appareils comme le Raspberry Pi, c’est une excellente solution pour le contrôle local de la maison.

Une application compagnon Android a été publiée en 2019, mais l’application Wear OS reste en version bêta alors que l’équipe continue d’améliorer l’application. Cela dit, il y a déjà beaucoup à aimer à ce sujet.

L’application Home Assistant propose des basculements rapides pour vos appareils, ou « entités », tout en suivant le nouveau langage de conception Wear OS 3. Vous pouvez ajouter ces entités à vos favoris directement depuis l’application de la montre, ce qui devrait fournir un accès rapide aux appareils. Cela contraste avec l’application SmartThings Wear OS sur les meilleures montres Wear OS, qui ne peut accéder qu’aux appareils intelligents ajoutés comme favoris à partir de l’application pour smartphone.

Home Assistant dispose également d’une vignette qui offre un accès encore plus rapide à jusqu’à sept entités sans avoir besoin d’ouvrir l’application. Les utilisateurs peuvent attribuer des icônes uniques à chaque entité afin qu’elles puissent être facilement identifiées sur la vignette.

Même si l’application est en version bêta, elle semble assez complète, en particulier compte tenu des limitations de l’application SmartThings et de l’absence de Google Home. Bien sûr, vous pouvez contrôler les appareils intelligents à partir de Google Assistant, mais Google n’a pas encore fourni d’interface tactile pour Wear OS, ce qui semble être un oubli curieux, d’autant plus que la société a poussé Tiles pour des situations comme celle-ci.

Les personnes intéressées à essayer peuvent visiter le Play Store pour devenir un testeur bêta et télécharger l’application, mais gardez à l’esprit que cette solution particulière de maison intelligente n’est pas pour tout le monde et que le processus d’installation demande un certain effort.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

montre connectée

Test Fitbit Charge 5 : du bracelet basique à la pseudo montre connectée

Le Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et c’est facilement le meilleur groupe de l’entreprise à ce jour. Il a été mis à jour pour refléter le nouveau langage de conception de Fitbit comme on le voit sur les modèles Luxe, Versa 3 et Sense, et il comporte certains de ses capteurs de santé les plus avancés. Même s’il s’agit du groupe de fitness le plus cher de Fitbit, nous pensons toujours que vous devriez considérer cet appareil par rapport à la plupart des montres connectées Android.