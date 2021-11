Home cinéma avec ce téléviseur LG 82 pouces qu’Amazon a réduit de 28% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous cherchez un téléviseur vraiment grand, il existe désormais un modèle sur Amazon qui vous transportera pratiquement au cinéma sans sortir de chez vous.

Si vous avez besoin d’un très grand téléviseur car vous avez la chance d’avoir un immense salon, il est temps d’économiser une bonne poignée d’euros avec cette offre qui est désormais sur Amazon, puisqu’il dispose d’un LG UP 2021 de 82 pouces pour 1 299,99 euros, un 28% de moins de son prix normal.

C’est énorme, car un tel écran n’est normalement pas installé dans une maison, bien qu’il puisse s’agir d’un téléviseur idéal pour un certain type d’entreprise. Économiser près de 500 euros aide beaucoup.

82 « LG UP 2021 sur Amazon

Ceci est un téléviseur intelligent compatible avec les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR 10 Pro, HLG Pro, HDR Effect et HDR GiG, en plus de Dolby Atmos, avec lequel vous pouvez profiter d’un son surround à 360 degrés.

De plus, il porte webOS comme système d’exploitation (Certifié par UL Cybersecurity), l’un des meilleurs sur le marché en plus d’intégrer Intelligence artificielle LG ThinQ AI et être compatible avec lui Assistant Google, Alexa et Air Play 2.

Prenez le processeur d’image a7 Gen.4 qui permet d’obtenir une très haute qualité d’image, en plus de L’apprentissage en profondeur, une option avec laquelle la couleur de l’image est beaucoup plus précise.

Il dispose également de deux HDMI 2.1, deux HDMI 2.0, trois USB 2.0, WiFi (802.11ac), Bluetooth 5.0, RJ45 LAN et Magic Remote inclus en termes de connectivité.

Évaluations Amazon

Les 82 % des personnes qui ont acheté ce téléviseur ont été satisfaits, car ils ont donné 4 ou 5 étoiles dans les critiques d’Amazon.

« Ce téléviseur est de très bonne qualité, il est arrivé dans les délais et dans l’emballage corrects. L’image est superbe, le système d’exploitation LG est très simple d’utilisation. La reconnaissance vocale fonctionne très bien. Le contrôle a été amélioré par rapport au modèle précédent. Nous sommes très satisfaits de cet achat », nous dit un client Amazon.

« Je me demandais si je devais prendre le Samsung Crystal ou celui-ci et j’ai sans aucun doute fait un bon choix. Dans sa gamme, c’est peut-être le meilleur téléviseur du marché. Écran UHD qui a l’air scandaleux, un film 4K est apprécié comme dans le Les menus ils sont rapides, il a plusieurs connexions, le volume est suffisant et il est déjà livré avec la télécommande Magic Remote « , c’est ce que pense Daniel.

En plus de vous faire économiser l’argent de l’offre, vous ne paierez pas de frais de livraison, tant que vous disposez d’un compte Amazon Prime.

Dans quelques jours, vous l’aurez chez vous et vous pourrez commencer à profiter de tout ce que ce LG Smart TV vous offre.

