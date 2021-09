Home Depot dit que son application pour la maison intelligente est destinée aux personnes qui trouvent l’espace de la maison intelligente «intimidant»

Home Depot a lancé une application pour la maison intelligente destinée à être un tout-en-un pour les appareils et accessoires intelligents vendus par les magasins à grande surface, mais on peut se demander pourquoi quelqu’un en aurait besoin alors que Google Home et Alexa d’Amazon existent déjà.

Appelée Hubspace, l’application gratuite est disponible dans les magasins d’applications Android et iOS et “permet de contrôler les ampoules, les prises intelligentes et les ventilateurs de plafond de n’importe où”, selon un communiqué de presse de Home Depot. Il est compatible avec les appareils Google Home et Amazon Alexa et fonctionne avec une courte liste de produits vendus par Home Depot, de ses marques propriétaires telles que Hampton Bay et EcoSmart. « Il n’y a pas besoin de hub ou d’équipement supplémentaire, et la plate-forme fonctionne déjà avec plus de 20 produits », explique le communiqué de presse.

OK, donc aucun hub n’est requis et vous pouvez contrôler les appareils tiers à partir d’une seule application, ce qui semble être plus pratique si vous avez une tonne de marques de maison intelligente dépareillées dans votre collection mais que vous ne voulez pas configurer un hub. Mais il existe de nombreux produits de maison intelligente que les utilisateurs peuvent contrôler via la propre application de maison intelligente du produit.

Nous avons demandé à un porte-parole de Home Depot pourquoi les consommateurs devraient utiliser cette application pour contrôler leurs produits de maison intelligente au lieu d’Alexa ou de Google Home pour être sûrs de ne rien manquer.

Q. Hubspace est-il censé être un concurrent d’Alexa et de Google Home ?

R. Hubspace a été conçu pour être un moyen simple, fiable et responsable d’intégrer les produits des marques exclusives de Home Depot telles que Hampton Bay, EcoSmart et d’autres gammes de produits dans Smart Home. Les produits connectés à Hubspace offrent aux clients une expérience utilisateur de haute qualité pour contrôler les produits dans l’application Hubspace, une fois les produits connectés à la plate-forme Hubspace, ils offrent la possibilité d’intégrer de manière transparente leurs produits avec des plates-formes tierces de la manière la plus rapide possible.

Q. Étant donné qu’il semble que tous les éléments de la liste des produits compatibles soient déjà compatibles avec Alexa ou Google Home, pourquoi aurait-on besoin de cette troisième option ?

R. Chez Home Depot, nous savons que nos bricoleurs recherchent des solutions pratiques et faciles à installer. Hubspace a été créé pour rendre les avantages de commodité et de durabilité des produits Smart Home accessibles à toute personne disposant d’un appareil intelligent et d’une connexion Internet – sans hub nécessaire et à un prix abordable. Smart Home peut être un espace intimidant pour certains clients, Hubspace a été conçu pour simplifier l’expérience et pour permettre à tous les clients la [sic] profitez des avantages des produits Smart Home.

Q. Et est-ce limité à cette liste de produits seulement ?

R. L’application Hubspace a été conçue avec la capacité de prendre en charge les produits de toutes les allées de Home Depot. Nous avons commencé avec des produits provenant de nos zones d’éclairage et d’électricité.

Alors voilà. Si vous êtes intimidé par les produits pour la maison intelligente, que vous ne voulez vraiment pas installer un hub et que ces produits sont vendus chez Home Depot, vous voudrez peut-être cette application. Chaque produit peut être ajouté à Hubspace en scannant le code QR sur l’emballage du produit, puis connecté à l’assistant vocal que vous préférez. La connexion du compte Hubspace à un assistant vocal (comme Alexa) active les commandes vocales.