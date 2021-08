Home Depot Ventes de la fête du Travail 2021: quand les offres commencent-elles et à quoi s’attendre

Bien que nous soyons encore à un mois de la date probable de début de la vente de la fête du travail de Home Depot de cette année, cela vaut la peine de préparer cette liste de courses avant le grand jour lui-même. Si vous recherchez des articles de liquidation de fin d’été, des appareils électroménagers, des meubles, des grils ou même des matelas, ce sera certainement la meilleure occasion de faire de bonnes affaires de ce côté du Black Friday.

Si l’un de ces articles (et d’autres) est susceptible de figurer sur votre liste de souhaits, laissez-nous vous aider avec notre guide pratique des prochaines ventes de la fête du travail de Home Depot. Nous avons toutes les dernières informations sur les dates clés, les heures de début probables, les prévisions et même ce que nous avons vu lors de la couverture des événements précédents. En termes simples, nous avons tout ce que vous devez savoir pour vous préparer et économiser de l’argent en septembre.

Et, nous nous attendons à de très grandes choses avec la vente de la fête du travail de Home Depot de cette année si l’événement de l’année dernière est quelque chose à faire. Des baisses de prix d’environ 20 % à 40 % n’étaient pas rares sur tout, des gros appareils électroménagers aux grils en passant par les meubles et les matelas. Étonnamment, nous avons également constaté d’excellentes ventes sur des articles de technologie pour la maison intelligente, ce qui est parfait si vous cherchez à améliorer la sécurité de votre maison ou simplement à vous faciliter la vie dans la maison. Comme toujours, la vente de la fête du travail de Home Depot de l’année dernière comportait également de nombreuses options de livraison et d’installation gratuites, ce qui est très pratique si vous recherchez des bonnes affaires sur les appareils électroménagers.

À mesure que nous nous rapprochons de l’événement, nous mettrons également à jour notre guide avec plus d’informations, ainsi que les ventes de la fête du travail de Home Depot elles-mêmes dès qu’elles commencent, alors n’hésitez pas à ajouter cette page à vos favoris. Pour plus d’informations générales sur l’événement ou des informations sur d’autres détaillants, rendez-vous sur notre page principale de vente de la fête du Travail pour en savoir plus.

Quand commence la vente de la fête du Travail de Home Depot?

Habituellement avant le grand jour lui-même

La fête du travail tombe cette année le Lundi 9 septembre, mais nous nous attendons à ce que la vente de la fête du Travail de Home Depot démarre avant cette date à coup sûr. Il n’est pas rare que Home Depot commence ses ventes saisonnières jusqu’à une semaine à l’avance. À tout le moins, nous nous attendons à ce qu’il y ait de bonnes ventes le week-end précédent, il vaudra donc certainement la peine de vérifier ce qui se passe avant lundi si vous êtes intéressé.

Home Depot organise-t-il une vente d’électroménagers pour la fête du Travail?

Oui, et il devrait inclure des centaines d’articles

Les appareils électroménagers seront certainement une grande partie de la vente de la fête du Travail de Home Depot. Les événements de vente précédents, tels que les ventes du 4 juillet, comprenaient d’énormes économies sur tout, des congélateurs aux cuisinières, en passant par les cuisinières et même sur les petits appareils comme les micro-ondes et les friteuses. Il ne fait aucun doute que nous verrons des remises similaires pour la vente Home Depot Labor Day.

À quelle fréquence Home Depot a-t-il des ventes?

Presque tous les jours fériés

Alors que Home Depot a toujours des ventes toute l’année, il a tendance à organiser les plus grands événements de vente pendant les jours fériés comme la fête du Travail, le Memorial Day et le 4 juillet, ainsi que le Black Friday – le plus grand jour de shopping de toute l’année. Étant donné que ces événements sont assez régulièrement espacés tout au long de l’année, vous n’êtes jamais qu’à quelques mois d’une grande vente Home Depot. La vente de Home Depot Labor Day est le prochain grand événement, à venir en septembre.

Soldes de la fête du Travail de Home Depot : les offres de l’année dernière

Nous avons conservé une sélection des meilleures offres de la vente de la fête du travail de Home Depot de l’année dernière juste en dessous, ce qui est idéal si vous anticipez la vente de cette année et que vous voulez avoir une idée de ce à quoi vous attendre. De manière générale, nous ne nous attendons pas à ce que la vente de cette année s’éloigne trop des atouts de Home Depot en matière d’électroménagers, de meubles et de matelas. Cela dit, nous avons également enregistré de très bonnes ventes sur la technologie de la maison intelligente, qui offraient des prix intéressants sur les concentrateurs et les dispositifs de sécurité pour la maison intelligente.

appareils électroménagers

Congélateur vertical sans givre Frigidaire : 669 $ 498 $ chez Home Depot

Ce congélateur Frigidaire est actuellement présenté pour les achats spéciaux de Home Depot, offrant une remise intéressante (désolé) de 171 $ cette fête du Travail. Non seulement celui-ci a obtenu d’excellentes critiques de clients, mais il possède également quelques fonctionnalités de qualité de vie exceptionnelles, à savoir des alertes de pot de porte, une panne de courant à sécurité intégrée, ainsi qu’un système de refroidissement EvenTemp pour s’assurer que les températures sont constantes.

Cuisinière à gaz et four à convection Samsung : 1 099 $ 648 $ chez Home Depot

Ce combo de four à gaz Samsung était déjà un best-seller, même avant que Home Depot ne l’ait réduit de 450 $ grâce à ses ventes de la fête du Travail. Non seulement il a fière allure, mais il a beaucoup d’espace et ses plaques en fonte sont conçues pour contenir une variété d’ustensiles et d’aliments.

Laveuse LG à chargement frontal haute efficacité : 1 099 $ 698 $ chez Home Depot

Une autre bonne affaire sur un best-seller, cette laveuse à chargement frontal LG est actuellement à 400 $ de rabais grâce à la vente Home Depot Labor Day. Celui-ci regorge de toute une gamme de technologies de LG, y compris des cycles de lavage super efficaces qui nettoieront vos charges en seulement 15 minutes. Il est également entièrement compatible avec la maison intelligente – parfait pour le couplage avec Alexa ou Google Assistant.

Réfrigérateur à portes françaises Samsung : 2 399 $ 1 598 $ chez Home Depot

Ce superbe réfrigérateur à portes françaises Samsung bénéficie d’une remise totale de 800 $ en ce moment – une économie massive de 33% par rapport à son prix demandé d’origine. C’est pour un réfrigérateur moderne entièrement équipé avec une efficacité énergétique optimale, une capacité massive et des distributeurs de glace et d’eau intégrés.

Jusqu’à 40 % de rabais sur une sélection de gros électroménagers chez Home Depot

En plus de nos meilleurs choix présentés juste ci-dessus, il y a beaucoup plus d’économies à faire sur toute une gamme d’appareils. Les réfrigérateurs, les laveuses, les sécheuses et les cuisinières ne sont que quelques-uns des plus gros appareils en vente et nous vous recommandons de consulter la liste complète. Là-bas, vous trouverez des articles de grandes marques comme Whirlpool, Samsung et LG, y compris des offres groupées uniques de vente de Home Depot pour la fête du travail.

Jusqu’à 40 % de rabais sur les petits électroménagers de cuisine chez Home Depot

Trois best-sellers exceptionnels sont à gagner en ce moment dans la vente de petits appareils électroménagers de Home Depot, tous des ramassages parfaits pour la configuration de la cuisine ou du bureau à domicile. Vous avez le choix entre une remise de 80 $ sur un mélangeur Blendtec Classic, une remise de 80 $ sur une cafetière Oxx à portion individuelle ou une remise de 40 $ sur une mijoteuse Magic Chef, ce qui en fait une excellente collection de cuisine.

Jusqu’à 60 $ de rabais sur certaines friteuses à air comprimé chez Home Depot

Les excellentes ventes de petits électroménagers de cuisine de Home Depot pour la fête du Travail se poursuivent avec de très bonnes réductions sur les friteuses à air, en particulier cette semaine. Vous avez des options allant de seulement 65 $ en ce moment, bien qu’il y ait des économies particulièrement importantes sur certains des articles de grande marque, comme cette économie de 50 $ sur une friteuse à air moderne.

Économisez jusqu’à 17 % sur les climatiseurs chez Home Depot

Rafraîchissez-vous au cours des prochains mois avec ces solutions de climatisation domestique. Cette vente de groupe rassemble un tas de produits connexes, des climatiseurs complets aux pièces de rechange.

Économisez jusqu’à 38 % sur les lumières et les ventilateurs de plafond chez Home Depot

Si une combinaison de ventilateur de plafond et d’éclairage est quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre salon dès maintenant, Home Depot a des économies substantielles sur tout, des ampoules de remplacement aux nouveaux accessoires dans le cadre de ses ventes de la fête du Travail.

Maison et déco

Jusqu’à 30 % de rabais sur une sélection de meubles et de décorations chez Home Depot

Donnez un véritable coup de jeune à l’endroit avec la vaste gamme d’articles de décoration intérieure maintenant en vente chez Home Depot. Tout, depuis les lits, l’éclairage, les ustensiles de cuisine et les tissus d’ameublement, est en vente dès maintenant, il y a donc littéralement des milliers d’économies à réaliser.

Obtenez 10 % de rabais sur les achats de meubles de bureau à domicile de plus de 300 $ chez Home Depot

Utilisez le code HDOFFICE10 sur les articles de bureau à domicile de plus de 300 $ pour obtenir 10 % de réduction instantanément cette semaine chez Home Depot. Il existe actuellement des centaines de bureaux, de chaises et d’articles de rangement en vente, il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour créer la configuration de bureau à domicile parfaite.

Jusqu’à 35 % de rabais sur une sélection de matelas chez Home Depot

Il y a des centaines de matelas en vente en ce moment dans la vente Home Depot Labor Day – y compris des offres de grandes marques comme Sealy et Tempur-Pedic. Comme vous pouvez l’imaginer, il existe également des options pour les matelas à ressorts et en mousse à mémoire de forme, ainsi qu’une myriade de tailles différentes.

Ensemble combiné de 5 outils sans fil Ryobi: 149 $ chez Home Depot

Ce méga-kit d’outils sans fil Ryobi est un achat spécial exclusif chez Home Depot et vous pouvez le récupérer pour seulement 149 $. Une perceuse, une scie, un aspirateur et une lumière sont tous inclus ici, tout comme les batteries et le chargeur de taille unique – tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour une configuration de bricolage bon marché.

Jusqu’à 30 % de rabais sur une sélection d’outils chez Home Depot

Des centaines d’outils électriques et manuels de grandes marques comme Ryobi et Dewalt sont actuellement en vente dans les soldes de la fête du travail de Home Depot, juste à temps pour ces projets de bricolage de fin d’été. Que vous recherchiez simplement un jeu de clés Allen ou un jeu complet d’outils électriques, vous trouverez ici les remises appropriées.

Jusqu’à 400 $ de rabais sur certains équipements électriques extérieurs chez Home Depot

Ces grandes économies s’appliquent également à toute une gamme d’équipements électriques extérieurs cette semaine chez Home Depot. Les tondeuses à gazon, les souffleuses à feuilles, les nettoyeurs haute pression et les groupes électrogènes ne sont que quelques-uns des équipements actuellement en promotion, il existe donc une gamme variée d’outils pour la plupart des installations de jardin.

Maison intelligente et technologie

Google Home Mini : 49 $ 39 $ chez Home Depot

Le Google Home Mini est facilement l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents bon marché et le moyen idéal pour démarrer la configuration de votre maison intelligente avec un budget limité. En utilisant l’assistant Google intégré, vous pouvez non seulement écouter vos morceaux préférés, mais également contrôler tous les appareils intelligents compatibles de votre maison via le WiFi.

Horloge intelligente Lenovo avec l’assistant Google : 78,21 $ 49,99 $ chez Home Depot

Cette horloge intelligente Lenovo est le complément parfait de la maison intelligente à n’importe quelle chambre avec son écran LED intuitif et sa fonction de son ambiant. Il est également entièrement compatible avec Google Assistant, ce qui en fait le compagnon idéal du Google Home Mini ci-dessus.

Enceinte intelligente portable JBL Link : 179,95 $ 99,95 $ chez Home Depot

Économisez 80 $ et profitez d’un son à 360 degrés avec ce superbe haut-parleur intelligent JBL, qui est une alternative digne des gammes Echo Dot et Google Home. Mis à part la conception novatrice et l’imperméabilisation complète, vous bénéficiez toujours de l’assistance Google Assistant ici, vous êtes donc parfaitement configuré pour les fonctions habituelles des haut-parleurs intelligents.

Caméra pour maison intelligente Ring Doorbell 3: 199,99 $ 149,99 $ chez Home Depot

La dernière Ring Doorbell est un excellent ajout pour toute porte d’entrée. Il est discret, offre une vidéo et un son 1080 bidirectionnels et héberge toute une gamme de fonctionnalités de notification et de capteur. Il est également entièrement compatible avec Amazon Alexa, qui est l’un des assistants intelligents les plus populaires actuellement disponibles.

Thermostat Google Nest : 249 $ 219 $ chez Home Depot

Le thermostat Google Nest fonctionne non seulement avec vos autres appareils domestiques intelligents en parfaite synchronisation pour contrôler le chauffage central de votre maison, mais il mémorise également vos paramètres préférés et émet des alertes. Google prétend que cela contribuera également à réduire votre facture d’énergie, ce qui permet de récupérer facilement le coût initial.