Home Depot vs Lowe’s : actions de rénovation domiciliaire, face à face

Le marché immobilier d’aujourd’hui favorise le vendeur car il y a des contraintes sur le nombre de maisons à vendre. Les prix des logements augmentent dans de nombreuses régions du pays en raison de l’offre limitée. Les consommateurs, dont la plupart ont reçu plusieurs séries de mesures de relance du gouvernement, tentent également de maximiser leur prix de vente en apportant des améliorations à leurs maisons. Cela a été un vent arrière important pour les stocks de rénovation domiciliaire.

Source : Shutterstock

En particulier, Dépôt à domicile (NYSE :haute définition) et Lowe’s (NYSE :FAIBLE), deux de nos actions de premier ordre préférées, ont connu des taux de croissance extrêmement élevés.

Cet article tentera de déterminer lequel de ces deux géants de la rénovation domiciliaire est le meilleur achat aux niveaux actuels.

Modèle commercial pour les actions de rénovation domiciliaire

Home Depot exploite près de 2 300 magasins, principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Mexique. Le magasin de l’entreprise vend presque tous les produits liés à la rénovation domiciliaire imaginables. Cela comprend les matériaux de construction, les appareils électroménagers, le bois, le chauffage, la peinture, les meubles et le jardin. Home Depot a une capitalisation boursière de 330 $ et a généré des revenus de plus de 130 milliards de dollars l’an dernier.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Home Depot a été l’un des principaux bénéficiaires de la forte demande des acheteurs de maisons. Le trimestre le plus récent de la société était le quatrième trimestre consécutif avec une croissance des ventes d’au moins 23 % d’une année sur l’autre. En fait, le trimestre le plus récent a vu une augmentation de 33 % des ventes par rapport à la même période il y a un an.

Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 31 %, dont une amélioration de 30 % aux États-Unis. Ce chiffre n’était pas non plus comparable à un chiffre facilement comparable, car la croissance des ventes à magasins comparables a augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2020. Toutes régions confondues affiché des gains d’une année sur l’autre. Le Canada a été le plus performant des trois pays où l’entreprise est présente.

Home Depot continue également de faire des progrès dans son activité de commerce électronique. Les chaînes numériques ont augmenté de 27 % au cours du trimestre. Le taux cumulé sur deux ans pour ce canal d’affaires est supérieur à 100 %. Cela montre que la demande continue d’être élevée pour le commerce électronique, même si nous semblons avoir dépassé le pire moment de la pandémie.

Nous pensons que Home Depot augmentera son bénéfice par action à un taux de 9 % par an jusqu’en 2026. Cela représente environ la moitié du taux de croissance annuel composé que le bénéfice par action a connu au cours de la dernière décennie. Mais nous pensons qu’il s’agit d’une attente plus conservatrice tout en reconnaissant la qualité de l’entreprise.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Lowe’s est une centrale de rénovation domiciliaire à part entière. La société exploite près de 2 000 magasins aux États-Unis et au Canada, générant des ventes annuelles de près de 90 milliards de dollars. Lowe’s propose également une grande variété de produits de rénovation domiciliaire et est actuellement évalué à 135 milliards de dollars.

Lowe’s a également enregistré d’excellents résultats au cours de son dernier trimestre, les revenus ayant bondi de 24,1 % et les ventes des magasins comparables ayant augmenté de près de 26 %. La société a enregistré une croissance d’au moins 11 % des ventes à magasins comparables pendant cinq trimestres consécutifs. Le taux était d’au moins 25 % pour les quatre derniers trimestres.

L’entreprise était légèrement derrière Home Depot en matière d’investissement dans le commerce électronique, mais commence à regagner du terrain. Les ventes du commerce électronique au premier trimestre se sont améliorées de 37% et ont eu un taux de stack sur deux ans de près de 150%, donc Lowe’s a vraiment commencé à faire de ce canal une source de force.

Nous prévoyons que Lowe’s augmentera ses bénéfices par action à un taux de 7 % par an au cours des cinq prochaines années, en deçà de son taux de croissance moyen des bénéfices sur 10 ans de 18 %. Nous pensons que cela est approprié car les bénéfices ont augmenté à un taux de plus de 20 % au cours des cinq dernières années. Une croissance des bénéfices plus élevée peut ne pas se matérialiser sur une base élevée.

Analyse des dividendes et rendements attendus

Home Depot a fait une pause, mais n’a pas réduit son dividende au cours de la dernière récession, choisissant de maintenir ses paiements annuels de 2007 à 2009. Depuis, la société a augmenté son dividende chaque année. L’augmentation la plus récente de la société était de 10 % pour la date de paiement du 25 mars, donnant à Home Depot 12 années consécutives de croissance des dividendes. À des fins de comparaison, le dividende a un taux de croissance annuel composé de plus de 19 % depuis 2011.

Avec un dividende annualisé de 6,60 $ et nos attentes en matière de bénéfice par action pour l’année, Home Depot a un ratio de distribution de dividendes de 50 %. C’est légèrement au-dessus du ratio de distribution moyen sur 10 ans de 44%, mais pas à un point où nous nous inquiétons d’une baisse des dividendes. Les actions rapportent actuellement 2,1%.

Se négociant à 312 $, l’action avait un ratio cours/bénéfice de 23,8 sur la base des estimations pour l’année. Il s’agit d’une prime à notre évaluation cible sur cinq ans de 22 fois les bénéfices. Le retour à notre valorisation cible réduirait les rendements annuels de 1,6 % sur cette période.

Les retours totaux se composeraient des éléments suivants :

9 % de croissance des bénéfices 1 % de rendement du dividende 6 % de réversion multiple

Au total, nous prévoyons que Home Depot fournira des rendements annuels de 9,5 % au cours des cinq prochaines années.

Lowe’s a réussi à augmenter son dividende au cours de la dernière récession. Après une augmentation de 33 % pour la date de paiement du 4 août, Lowe’s a maintenant prolongé sa séquence de croissance de dividendes à 58 ans. Lowe’s est l’un des quelque 30 autres noms qui ont les cinq décennies consécutives de croissance des dividendes nécessaires pour se qualifier comme un roi des dividendes. L’augmentation la plus récente est plus du double du taux de croissance annuel composé du dividende de 16 % depuis 2011.

Le nouveau dividende annualisé de la société est de 2,40 $, ce qui conduit à un ratio de distribution de dividendes attendu de 29 % en utilisant nos estimations de bénéfice par action pour l’année. Même après des augmentations de dividendes à deux chiffres pendant plus d’une décennie, Lowe’s a un taux de distribution moyen de seulement 33 % depuis 2011. L’action offre un rendement de 1,6 %.

En utilisant le récent cours de l’action de 190 $, Lowe’s se négociait avec un multiple de 17,3 fois les bénéfices. Nous avons un ratio cours/bénéfice cible de 20, car Lowe’s a généralement sous-performé son homologue. L’atteinte de notre valorisation cible d’ici 2026 se traduirait par une contribution annuelle de 2,9% de l’expansion des multiples.

Par conséquent, les rendements totaux comprendraient les éléments suivants :

7 % de croissance des bénéfices 6 % de rendement du dividende 9 % d’expansion des multiples

Nous nous attendons à ce que Lowe’s rapporte 11,5% par an jusqu’en 2026.

Réflexions finales sur les actions de rénovation domiciliaire

Home Depot et Lowe’s ont tous deux très bien performé au cours des dernières années, alors même que le monde faisait face aux effets de la pandémie en 2020. Les deux actions de rénovation domiciliaire ont enregistré une croissance exceptionnelle au cours du dernier trimestre, qui s’est classée au sommet année précédente.

Home Depot a maintenu son dividende pendant la dernière récession, mais a renoué avec la croissance peu de temps après. Les actions offrent également le rendement supérieur en ce moment, mais Lowe’s a l’une des plus longues séquences de croissance des dividendes de toutes les sociétés du marché. Lowe’s a également offert une augmentation de dividende beaucoup plus élevée que d’habitude.

En utilisant les rendements projetés, nous pensons que Lowe’s est le meilleur investissement car le titre semble être sous-évalué par rapport à notre multiple cible. Notre seuil habituel pour émettre une note d’achat est d’au moins 10 % de rendements annuels et Home Depot est juste en dessous de ce niveau.

Sur les deux actions de rénovation domiciliaire, nous recommandons aux investisseurs d’acheter des actions de Lowe’s en raison de ses rendements attendus plus élevés au cours des cinq prochaines années.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.