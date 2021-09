Home Economics recrute une icône de la NFL pour la première de la saison 2

La série ABC Home Economics revient pour une deuxième saison, et le premier épisode mettra en vedette une légende de la NFL. ABC a fait équipe avec la NFL et les 49ers de San Francisco, ce qui a permis à Jerry Rice de faire une apparition spéciale lors de la première de la saison. Il sera rejoint par le rappeur et superfan des 49ers 24kGoldn, et l’épisode sera diffusé le mercredi 22 septembre à 21h31 HE.

“Connor invite le clan Hayworth à un match des 49ers de San Francisco alors qu’il essaie de conclure son dernier accord commercial”, indique le synopsis de l’épisode. “Essayant désespérément de prouver qu’il connaît le jeu, Tom a une chance unique de montrer ses talents de footballeur devant toute la foule des 49ers Faithful au Levi’s Stadium. Pendant ce temps, Denise essaie de faire venir Sarah à termes avec le nouvel intérêt de Shamiah pour les pom-pom girls lors de la première saison de Home Economics sur ABC.”

Rice est sans doute le meilleur receveur large de l’histoire de la NFL. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les 49ers de San Francisco mais a également joué pour les Raiders d’Oakland et les Seahawks de Seattle. Au cours de sa carrière, Rice a aidé les 49ers à remporter trois Super Bowls et a été nommé MVP du Super Bowl XXIII. Rice est également membre des équipes de la décennie des années 1980 et 1990 ainsi que de l’équipe de tous les temps du 100e anniversaire de la NFL.

“Je me sens honoré que le réseau NFL m’ait sélectionné comme le plus grand joueur ou le plus grand receveur de tous les temps”, a déclaré Rice dans une interview avec TimeOut Shanghai en 2011. “Je pense que cela a beaucoup à voir avec mon éthique de travail et la façon dont j’ai approché le jeu. J’ai toujours regardé le jeu d’un point de vue commercial. J’ai toujours voulu sortir et faire de mon mieux. Je n’ai jamais été complaisant et j’ai continué à travailler dur. Pour eux, m’annoncer comme numéro un signifiait le monde pour moi. Vous avez joué avec le légendaire quart-arrière Joe Montana chez les 49ers. “

Rice est l’un des nombreux joueurs légendaires qui ont joué pour les 49ers. L’équipe a commencé à jouer en 1946 mais a rejoint la NFL en 1950. Les 49ers sont l’une des équipes les plus titrées de la ligue, remportant 20 championnats de division, sept championnats de conférence et cinq Super Bowls.