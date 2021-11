Home-grown Lava tient sa promesse de lancer un smartphone 5G en 2021 ; Voici les détails

Les utilisateurs peuvent pré-réserver à partir de mardi, jusqu’au 17 novembre.

Lave Agni 5G : Lava International a lancé mardi son premier smartphone 5G en Inde, le Lava Agni 5G. Le téléphone est basé sur le SoC MediaTek Dimensity 810, dispose de quatre caméras arrière de 64 MP, d’un grand écran avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz et d’une batterie importante avec prise en charge de la charge rapide.

Lava Agni 5G affrontera les Moto G 5G, Realme 8s 5G et Samsung Galaxy M32 5G. Lava, comme il l’avait dit plus tôt à Financial Express Online, ne commet plus la même erreur. Avec la technologie 4G, la marque locale a pris un peu de retard pour sauter dans le wagon, et cela lui a coûté cher, mais elle avait annoncé plus tôt cette année qu’elle sortirait un téléphone 5G cette année elle-même. Et voilà, c’est arrivé. Alors, voici ce que nous savons du nouveau Lava Agni 5G.

Téléphone Lava Agni 5G : Prix et disponibilité en Inde

Le Lava Agni 5G sera disponible pour Rs 19 999. Le téléphone n’a qu’une seule variante, qui dispose de 8 Go de RAM et d’un stockage interne de 128 Go. Les utilisateurs pourraient acheter le téléphone à partir du 18 novembre, via Flipkart et Amazon, ainsi que d’autres détaillants hors ligne.

Le fabricant indien de smartphones permet également aux utilisateurs de pré-réserver le téléphone sur Amazon et sur le site Web de la boutique Lava à partir de mardi même. Il offre également aux utilisateurs une incitation à la pré-réservation. Lors de la pré-réservation du téléphone, les clients devraient payer un montant initial de Rs 500, mais ils auraient droit à une remise de Rs 2 000 sur le téléphone. Cela signifie que tous les utilisateurs qui pré-réservent le téléphone et paient Rs 500 pour confirmer la pré-réservation pourraient obtenir le téléphone pour Rs 17 999.

Les utilisateurs peuvent pré-réserver à partir de mardi, jusqu’au 17 novembre.

Caractéristiques et spécifications de Lava Agni 5G

Le téléphone a une fonctionnalité double SIM. Basé sur Android 11, le téléphone dispose d’un écran Full HD+ sur un écran de 6,78 pouces. L’écran a une conception de perforation avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le SoC MediaTek Density 810 octa-core alimente le téléphone, et en plus du capteur de caméra arrière principal de 64 MP, le téléphone dispose également d’un appareil photo grand angle de 5 MP, d’un capteur de profondeur de 2 MP ainsi que d’un tireur macro de 2 MP. Le téléphone dispose également de modes d’appareil photo préchargés tels que le mode AI, le mode Pro et le mode Super Night.

Le téléphone dispose également d’une caméra frontale de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo. Il dispose également d’une connectivité 5G (avec prise en charge de trois bandes 5G), ainsi que d’un 4G VoLTE, Bluetooth, WiFi et d’un port USB de type C. Le capteur d’empreintes digitales est monté sur le côté du téléphone, qui a été équipé d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

