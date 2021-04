Home Loan Protection Plan Vs Life Insurance Cover – Laquelle devriez-vous choisir pour protéger votre prêt immobilier?

Notez que l’option la plus appropriée peut différer de l’option la plus populaire.

Tout en optant pour un prêt immobilier, un plan de protection est toujours suggéré et s’impose, afin qu’en cas d’événement imprévu, l’individu ou sa famille ait le soutien financier pour rembourser le prêt.

Cela dit, un régime d’assurance-vie purement temporaire offre également la même protection et plus encore. Par conséquent, les gens sont généralement confus lorsqu’ils recherchent un plan de protection pour leur prêt immobilier. Habituellement, les prêts immobiliers sont des prêts de grande taille allant de Rs 30 à Rs 70 lakh en moyenne, en raison desquels un plan de protection financière est nécessaire.

Un plan de protection de prêt immobilier est un outil d’atténuation des risques, qui couvre le montant impayé du prêt immobilier au nom de l’emprunteur / propriétaire de la maison, s’il décède de manière inattendue. Les membres de la famille des emprunteurs, dans ce cas, sont protégés par le plan et le fardeau du paiement du montant restant du prêt ne leur incombe pas. Habituellement, les plans de protection de prêt immobilier sont assortis d’un principe d’équilibre réducteur, dans lequel la couverture du risque est égale au montant du prêt en cours de l’emprunteur et diminue à mesure que le prêt diminue.

Les régimes d’assurance temporaire, quant à eux, agissent comme un plan de protection financière pour les personnes à charge du preneur d’assurance. Ces régimes d’assurance-vie aident les personnes à charge de l’assuré à faire face à toute crise financière qui pourrait survenir. Ces produits d’assurance-vie offrent une couverture financière à l’assuré pour une durée déterminée choisie par lui / elle, sans aucun élément de profit. Les experts disent que les plans à terme sont basiques et abordables, pour une prime inférieure, un preneur d’assurance peut prendre une plus grande couverture. Avec les plans à terme, le bénéfice de la police est reçu par le prête-nom, en cas de décès malheureux de l’assuré.

Même si dans différentes catégories, un score sur l’autre – on voit que généralement, les prêteurs suggèrent le plan de protection du prêt immobilier car il maintient le montant décaissé garanti. Les experts disent que les prêteurs poussent les plans de protection des prêts immobiliers car cela réduit les chances de contracter des créances irrécouvrables pour eux même si ce n’est pas une option obligatoire. De plus, avant d’approuver un prêt, les prêteurs évaluent la solvabilité de chaque individu, et opter pour un plan de protection du prêt immobilier augmente les chances d’approbation du prêt. Par conséquent, la plupart des emprunteurs optent aveuglément pour le plan de protection du prêt immobilier.

Cela dit, l’option la plus appropriée peut différer de l’option la plus populaire. Les experts du secteur affirment que même si le plan de protection des prêts immobiliers est le plus populaire parmi les emprunteurs de prêts immobiliers, un plan à terme pourrait être plus approprié. La protection financière d’un plan à terme ne se limite pas à un prêt immobilier. Il permet de garantir tous les engagements de l’emprunteur et les besoins de la famille, en l’absence du preneur d’assurance. En outre, les avantages d’un plan à terme ne diminuent pas avec la réduction du montant du prêt immobilier.

Cependant, un emprunteur pourrait alors avoir besoin d’opter pour un plan de protection du logement, s’il ne dispose pas d’une couverture temporaire adéquate. Dans ce cas, pour protéger la famille des risques financiers majeurs, disent les experts, il est avantageux d’opter pour un plan de protection du prêt immobilier. Les planificateurs financiers conseillent que la couverture d’assurance temporaire adéquate d’une personne soit de 10 fois son revenu actuel. Sur cette base, on pourrait décider si l’ajout d’une autre couverture d’assurance ou d’un plan de protection de prêt immobilier est nécessaire, avec un prêt immobilier.

