‘Home of South Asian food’ lance un programme pour sauver les restaurants locaux

rue annoncée comme la maison de Londres de la cuisine sud-asiatique a lancé une entreprise pour aider à relancer ses restaurants, qui ont lutté depuis le double coup dur de la pandémie et des travaux d’ingénierie locaux perturbateurs.

Drummond Street, à proximité de la gare d’Euston – qui a la réputation d’être l’équivalent de Brick Lane, mais avec moins d’endroits touristiques – présente depuis longtemps certaines des cuisines sud-asiatiques les plus authentiques de la capitale, bien qu’elle compte également des plats africains, turcs et restaurants chinois parmi son nombre. Ces derniers temps, cependant, la zone a subi un déclin, en partie à cause du coup évident et de grande envergure de Covid, et en partie parce que les travaux ferroviaires de la gare voisine ont transformé la rue et ses voisins en une sorte de chantier.

Maintenant, le projet Drummond Street, qui a été lancé plus tôt cette semaine, espère aider à renverser la fortune de la région. Une collaboration entre l’équipe Euston Town Business Improvement District, le conseil de Camden, Jan Kattein Architects et les commerçants locaux, le programme dit qu’il espère « régénérer, raviver et raviver un quartier d’entreprises riche et culturellement diversifié ».

En préparation depuis la période pré-pandémique, la première étape récente a été de rendre partiellement piétonne la rue, avec un tout nouvel espace de terrasse extérieure et des cabines en plein air construites, qui peuvent servir d’étals de marché si nécessaire.

Plus tard, un carnaval local suivra, tout comme un nouvel espace de jardin partagé, tandis qu’entre-temps, les façades des restaurants ont été repeintes et restaurées alors que le conseil cherche à régénérer la rue sans chasser les entreprises existantes.

Les commerces de la rue Drummond sont essentiels à l’identité du quartier, et il est tellement important qu’Euston ne les perde pas

Le restaurateur local Sultan Chowdhury, qui dirige le site du sud de l’Inde Ravi Shankar – du nom du virtuose du sitar de renommée mondiale – a déclaré que l’initiative marquait un “tournant” pour les entreprises en difficulté.

« Drummond Street a connu une période très difficile, mais nous sommes déterminés à faire de ce quartier un succès – il a tellement à offrir en matière de culture et de cuisine », a déclaré Chowdhury. « Nous sommes un groupe d’entreprises indépendantes avec nos propres spécialités et d’authentiques recettes familiales, et l’ouverture du Streatery est un tournant pour le territoire.

« Cela a rendu la rue passionnante et belle, pour correspondre à toute la délicieuse nourriture disponible ici ! Je suis excité pour les prochaines étapes de ce projet pour faire revivre notre maison.

Quatorze des restaurants de la rue bénéficieront de ce programme, qui, selon Georgie Street, responsable des projets d’Euston Town, permettrait d’éviter que la zone ne soit “perdue”.

« Les entreprises de Drummond Street sont essentielles à l’identité de la région, et il est si important qu’Euston ne les perde pas au milieu du développement et des changements en cours », a déclaré Street. « La combinaison de commerçants de caractère avec leurs histoires à raconter et la vision de Jan Kattein Architects et de nos autres entrepreneurs donne vie à ce projet.

« Je pense que l’esprit de ce que nous essayons de réaliser a été merveilleusement capturé par le Streatery avec son esthétique joyeuse, apportant une nouvelle énergie à Drummond Street, pour mettre en lumière cette fabuleuse destination.

On espère que les kiosques à manger en plein air et les travaux cosmétiques seront suivis d’autres qui aideront à donner vie à la rue en difficulté. Une fête est prévue pour juillet, des soirées barbecue en plein air sont en discussion et une murale célébrant la longue histoire culinaire et la communauté de la rue a également été commandée.