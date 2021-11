Home Sweet Home Alone: ​​​​Tous les clins d’œil au film original

Qui a dit que vous ne pouviez plus rentrer chez vous ?

Vingt-six ans après que Home Alone ait tourné Macaulay Culkin devenu l’enfant star la plus célèbre au monde et devenu un incontournable de Noël, le remake du film classique Disney Plus est enfin là.

Home Sweet Home Alone trouve JoJo Rabbit hors concours Artie yates remplissant la doudoune et le bonnet emblématiques de Culkin en tant que Max Mercer, Kevin McCallister de la génération Z. Le Britannique de 10 ans est chargé de défendre sa maison de Chicago contre les voleurs (Ellie Kemper et Rob Delaney) après qu’il soit resté seul pour les vacances lorsque sa famille part en vacances à Tokyo. Dans cette version, ils ont trébuché sur le fait qu’ils étaient répartis sur des vols séparés. Naturellement, des détournements et des lésions corporelles s’ensuivent.

Réalisé par Dan Mazer et écrit par Jour de Mike et Streeter seidell, Home Sweet Home Alone ajoute des touches modernes à l’histoire – Max parle constamment à son appareil Alexa-esque et la maison n’a pas de ligne fixe – mais trouve toujours des moyens de rendre hommage au film original, y compris le retour d’un fan- personnage préféré et une mise à jour sur ce que Kevin est en train de faire.