Home Sweet Home Alone: ​​date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film Disney +

C’est réalisé par Dan Mazer de Dirty Grandpa

Assez intrigant, Home Sweet Home Alone est réalisé par Dan Mazer, un scénariste, réalisateur et comédien britannique établi avec peu (voire aucun) générique de film familial à son actif. Plus particulièrement, Mazer a co-écrit et produit Ali G Indahouse, Borat, pour lequel il a été nominé aux Oscars, et Bruno. Il est également scénariste sur Office Christmas Party, Bridget Jones’s Baby et l’année dernière dans Borat Sub Moviefilm, ce qui lui a valu sa deuxième nomination aux Oscars. De plus, Mazer a écrit et réalisé I Give It A Year et a dirigé les tirs de Dirty Grandpa. Il a également dirigé The Exchange plus tôt cette année.

Bien que ces films puissent varier en termes de qualité, il est intéressant de noter que Disney a embauché un cinéaste connu pour ses films classés R durs pour réaliser leur dernier redémarrage familial. Peut-être que les instincts comiques différents de Dan Mazer entraîneront un redémarrage comique un peu différent de ce que nous avons eu dans les autres films Seul à la maison? Cela semble peu probable, j’en suis sûr, mais ce sera intéressant de savoir quelle sera l’influence de Mazer sur le projet.