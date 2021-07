Homebase lance 300 nouveaux emplois pour les jeunes

Le programme fournira une formation aux processus de gestion des stocks, à la vente numérique, à la gestion de la relation client et aux processus de santé et de sécurité, ainsi qu’à l’organisation et au travail d’équipe. // Homebase crée 300 nouveaux emplois pour les jeunes dans le cadre du programme Kickstart du gouvernement cet été // Les nouvelles recrues qui rejoindront ses équipes en magasin commenceront le 26 juillet, et d’autres rejoindront le 23 août // Les nouveaux membres de l’équipe de Homebase auront accès à Le réseau Prince’s Trust de travailleurs de soutien aux jeunes, de partenaires et de mentors.

Homebase crée 300 emplois pour les jeunes à travers la Grande-Bretagne en devenant le premier grand détaillant de maison et de jardin à participer au programme Kickstart du gouvernement.

Le programme donne aux personnes âgées de 16 à 24 ans la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences précieuses, d’acquérir une expérience professionnelle réelle et de renforcer leur confiance en elles afin qu’elles soient prêtes à relever les défis et les perspectives de leur carrière.

Homebase a déclaré qu’il accueillerait les nouvelles recrues rejoignant ses équipes de magasin avec le premier nouveau lot de kickstarters à partir du 26 juillet et d’autres le 23 août.

LIRE LA SUITE:

Le détaillant a déclaré qu’il y aurait au moins deux rôles à gagner dans 83 magasins, que ce soit dans les équipes de support de service click-and-collect ou dans les équipes de support de service multicanal.

Le programme de six mois comprendra une formation tout au long, donnant à chaque jeune la possibilité d’acquérir des compétences et une expérience dans les processus de gestion des stocks, la vente numérique, la gestion de la relation client et les processus de santé et sécurité, ainsi que l’organisation et le travail d’équipe.

“Je suis vraiment ravi que Homebase rejoigne le programme Kickstart pour aider la prochaine génération à grandir”, a déclaré le responsable du personnel, Neil Hill.

« Nous nous engageons à redonner aux communautés locales dans lesquelles nous vivons et travaillons et nous sommes impatients d’accueillir les nouveaux membres de notre équipe.

“En fait, je suis entré moi-même sur le lieu de travail grâce à un programme financé par le gouvernement et je ne pense honnêtement pas que je serais dans ce travail aujourd’hui sans cette opportunité, donc cela me semble spécial sur le plan personnel également.”

En partenariat avec The Prince’s Trust, les nouveaux membres de l’équipe de Homebase recevront un soutien avec un accès au réseau de l’association caritative de travailleurs de soutien aux jeunes, de partenaires et de mentors.

Le programme Kickstart est également financé par le ministère du Travail et des Pensions afin de garantir que chaque jeune participant se verra garantir le salaire national vital ou le salaire minimum national.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette