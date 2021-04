HomeFirst: initier la couverture avec «acheter»; prix indicatif Rs 625

La génération de leads omnicanal stimule l’approvisionnement à un coût efficace – elle utilise une gamme diversifiée de canaux, notamment des connecteurs (~ 65%), un écosystème de promoteurs de logements abordables (20%), le marketing de succursales (7%) (5%), etc.

Home First Finance (HomeFirst), un financier du logement abordable (AHF) avec un AUM de `39 milliards et se concentrant sur les prêts au logement salarié, a plusieurs propositions de valeur qui le différencient de ses pairs dans le segment AHF à forte croissance, à haut rendement et largement inexploité: 75% de clients dans la catégorie EWS / LIC et 32% étant nouveaux au crédit; la technologie au cœur – du sourcing aux collections; une équipe bien formée / éduquée pour évaluer correctement les besoins et les prêts de la bonne taille; traitement des prêts sans papier avec TAT rapide de <48 heures; et la génération de leads omnicanal qui stimule l'approvisionnement. Peu de risques incluent l'approvisionnement ainsi que les collections gérées par l'équipe front-end; profil d'emprunt pas encore complètement exploré; prêts immobiliers d'appartement montrant un certain stress (dans les poches).

Avec une croissance de l’actif de gestion de plus de 30%, des avantages en matière de coûts de financement, un meilleur rapport coût-bénéfice et un coût de crédit maîtrisé, nous prévoyons que le bénéfice sera composé à> 40% sur les exercices 21-23E. Cependant, en raison d’une capitalisation excessive (Tier-1 à 51%), malgré 3% plus les RoA, les RoE seront modestes à ~ 12%. En utilisant le modèle Gordan Growth, nous arrivons à un prix cible de `625 – une hausse de> 30% par rapport à CMP. Nous commençons la couverture sur HomeFirst avec une note «achat».

Bien positionné dans les logements abordables à haut rendement et à forte croissance, HomeFirst a une présence dominante dans quatre États qui représentent plus de 40% du marché global du logement abordable, moins de 1% de part de marché dans la plupart des marchés, à l’exception du Gujarat, et l’expansion des succursales contiguës Cette approche renforcera sa présence sur les marchés existants et ouvrira un potentiel de croissance.

Plus de 75% de ses clients appartiennent à la catégorie EWS / LIG et ~ 32% sont nouveaux pour les clients de crédit – pas activement servis par les banques… avec la technologie au cœur – de l’approvisionnement aux collections, HomeFirst est une AHF axée sur la technologie reflétée dans Rs 50 à 75 millions de logiciels et de technologies dépensés chaque année (près de 7% des opex). Il a établi un cadre technologique avec des systèmes et des outils personnalisés, un système intégré de gestion de la relation client et de gestion des prêts, des modèles propriétaires de notation client d’apprentissage automatique et un processus de souscription centralisé soutenu par la science des données.

Cela accélère la mise à l’échelle avec la rapidité (délai d’exécution rapide de <48 heures), l'uniformité des opérations, la commodité et la rentabilité ... et d'autres propositions de valeur différenciées: la formation et le développement d'un personnel bien formé aident HomeFirst à atteindre une productivité supérieure des employés avec un décaissement moyen de Rs 30 à 45 mn par commercial. La génération de leads omnicanal stimule l'approvisionnement à un coût efficace - elle utilise une gamme diversifiée de canaux, notamment des connecteurs (~ 65%), un écosystème de promoteurs de logements abordables (20%), le marketing de succursales (7%) (5%), etc.

Déclencheurs qui amélioreront ses performances opérationnelles La montée en gamme des succursales, l’approfondissement de la distribution et les prouesses technologiques amélioreront encore l’efficacité – déclenchant une amélioration de l’opex / AUM à 260 bps (de 340 bps en FY20); La normalisation de l’efficacité de la collecte, 1+ DPD, les coûts d’impression et de crédit de l’étape 3 (50-60 bps) renforceront davantage la confiance sur les normes de souscription / crédit de HomeFirst et la trajectoire de retracement de croissance contrairement à la perception, la prime de rendement (12,8-13,0%) peut se maintenir sur le dos de quelques USP et des services à valeur ajoutée offerts par HomeFirst; iv) l’augmentation de l’échelle, la cohérence de la performance opérationnelle, l’excès de fonds propres et le coussin de liquidité augmenteront la visibilité sur le relèvement de la notation et réduiront l’écart avec les pairs sur le coût d’emprunt (7,7-8,0%).

