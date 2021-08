Homegrown Optiemus annonce un partenariat avec le fournisseur d’Apple Wistron

in

Actuellement, Optiemus dispose d’un PLI (incitation liée à la production) à la fois pour la fabrication de téléphones mobiles et la fabrication de matériel informatique et prévoit d’augmenter considérablement son investissement à 1 350 crore de roupies au cours des trois à cinq prochaines années.

Homegrown Optiemus Electronics a signé un accord avec Wistron de Taiwan pour fabriquer des appareils mobiles, du matériel informatique et des produits automobiles-EV.

Le partenariat stratégique impliquera le développement conjoint de produits, des capacités d’ingénierie, le développement de logiciels et de micrologiciels.

Outre la fabrication de téléphones mobiles, l’alliance travaillera à la conception et à la fabrication de tablettes, d’ordinateurs portables, d’appareils auditifs/portables, de produits de télécommunications, d’IoT/IoT industriel, de compteurs/appareils intelligents et de produits automobiles-EV. L’alliance se concentrera également sur l’expansion de l’écosystème du design en Inde.

Le partenariat offre une proposition unique sur le marché indien des services de fabrication de produits électroniques (EMS) et devrait créer 11 000 emplois au cours des prochaines années. Optiemus vise à atteindre un chiffre d’affaires d’environ 38 000 crores dans plusieurs segments de produits au cours des trois à cinq prochaines années.

Optiemus possède actuellement deux usines de fabrication à Noida avec une capacité de fabrication totale combinée d’environ 2 millions d’appareils par mois. L’accord avec Wistron lui permettra de proposer la technologie taïwanaise à un coût optimisé et un partage PLI. Grâce à ce partenariat, Optiemus et Wistron exploreront conjointement les possibilités de répondre aux clients nationaux et étrangers.

« La combinaison stratégique de l’expertise de fabrication et des prouesses techniques de l’Inde et de Taïwan annoncera une nouvelle ère dans l’écosystème électronique indien et aidera à réaliser la vision d’une économie de 5 000 milliards de dollars. Nous sommes également impatients de participer aux futurs programmes PLI annoncés par le gouvernement conformément à nos capacités », a déclaré A Gururaj, MD, Optiemus Electronics.

David Shen, président et PDG de Wistron Smart Devices, a déclaré : « Wistron s’est engagé à créer un centre mondial de conception et de fabrication en Inde pour l’électronique et les télécommunications. PLI sera un catalyseur clé pour combler les lacunes dans le développement de l’écosystème pour la prochaine décennie. Il est temps d’étendre notre soutien à notre partenaire indien alors que nous nous lançons ensemble dans un voyage merveilleux et passionnant ».

