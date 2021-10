HomeKit Weekly : Aqara lance un nouveau hub USB HomeKit flexible pour une extension d’appareil à faible coût

Aqara, l’un des meilleurs moyens de construire une maison intelligente alimentée par HomeKit à faible coût, propose une nouvelle façon de commencer pour encore moins de dépenses initiales. Le nouveau hub Aqara E1 présente une conception compacte avec une grande flexibilité d’installation et peut être relié à HomeKit.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

À l’aide de sa prise USB-A, le hub E1 peut être alimenté par des prises murales avec des prises USB intégrées, des multiprises, des serveurs multimédias ou un routeur Wi-Fi doté d’un port USB intégré.

Je suis un grand fan de tous les produits Aqara depuis que je les ai découverts. Bien que les appareils individuels ne puissent pas se connecter directement à HomeKit, les hubs Aqara peuvent les relier à HomeKit. Par exemple, le capteur d’eau Aqara peut généralement être trouvé pour moins de 20 $, et une fois installé, il apparaît dans l’application Home. Nous avons eu un déversement dans notre cuisine il y a quelques semaines et HomeKit a immédiatement signalé ma maison dès que de l’eau a été détectée. J’ai les capteurs d’eau d’Aqara sous chaque évier de notre maison ainsi que devant mon lave-vaisselle et mon réfrigérateur. Aqara a également un capteur de température et un capteur de mouvement à bas prix que nous avons dans notre maison, et je les utilise presque quotidiennement.

Si vous disposez d’un réseau Aqara existant, le nouveau hub E1 peut servir de répéteur pour activer plus d’appareils Aqara sur votre réseau. Le hub E1 prend en charge une large gamme de protocoles de maison intelligente, notamment Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, etc., il est donc extrêmement flexible si vous avez un mélange d’appareils dans votre maison.

Parce qu’Aqara relie tous ses appareils à HomeKit, vous pouvez mélanger et assortir les automatisations en utilisant différents fournisseurs. Un cas d’utilisation peut être l’utilisation d’un capteur de porte Aqara pour allumer une lampe connectée à une prise Wemo. Surtout à l’approche de Noël, il est temps de commencer à réfléchir à la manière dont vous souhaitez intégrer vos décorations dans HomeKit afin que vous puissiez avoir un environnement festif contrôlé par l’application Home ou depuis Siri à l’aide de votre nouveau HomePod mini.

Utilisez le code USCAE1E1 pour économiser 10 % sur le hub et commencez dès aujourd’hui à construire votre maison intelligente HomeKit à faible coût avec le nouveau hub Aqara E1.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :