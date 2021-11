HomeKit Weekly : C’est la saison pour automatiser toutes vos décorations de Noël avec HomeKit

Il semble qu’hier encore, nous savourions tous la fin de 2020 et envisageons 2021. Maintenant, 2021 touche à sa fin et beaucoup d’entre nous se préparent à profiter de la saison de Noël. L’ajout de la prise en charge de HomeKit à mes décorations de Noël a été ma première introduction à HomeKit, il est donc tout à fait approprié que nous lancions la saison avec mon guide officiel pour automatiser vos décorations de Noël.

Équipement requis

Avant de commencer à acheter des accessoires HomeKit pour automatiser vos décorations de Noël, je vous conseille d’acheter un appareil qui agira comme un HomeKit « Home Hub ». Les appareils pris en charge sont Apple TV, HomePod, HomePod mini ou un iPad qui reste branché.

Tant que ces appareils sont connectés à iCloud, vous pourrez gérer les appareils et exécuter des automatisations lorsque vous n’êtes pas chez vous. Ce n’est pas requis pour HomeKit mais est certainement fortement recommandé.

L’arbre de Noël

Si vous gardez vos décorations de Noël assez simples, un moyen facile d’utiliser HomeKit pour les automatiser consiste à éteindre et allumer vos lumières de Noël avec un adaptateur de prise de courant. Voici quelques-uns de ceux que je recommande :

La sortie d’Eve est la plus chère, mais elle ajoute la prise en charge de Thread à votre réseau. Pour faire simple, Thread est un protocole de réseau maillé spécialement conçu pour HomeKit et d’autres types d’appareils domestiques intelligents qui créent une communication directe d’égal à égal. Il s’entretient, s’auto-répare et s’achemine automatiquement, ce qui permet à tous vos appareils de communiquer directement les uns avec les autres en toute simplicité.

Lorsque vous aurez installé les appareils, vous aurez alors la possibilité d’activer et de désactiver votre arbre à partir de Siri ou de l’application Home. Vous pouvez aussi créer un automatisme HomeKit pour le faire automatiquement au Sunset ou à une heure particulière (j’explique comment configurer ces automatismes en fin d’article).

Maintenant, je ne suis pas autorisé à toucher les lumières de Noël sur l’arbre de ma maison, mais si vous l’êtes, consultez Twinkly. Avec Twinkly, vous refixerez votre arbre avec des lumières intelligentes pour la maison. Twinkly vient d’ajouter la prise en charge native de HomeKit à son produit (modèles Gen II et Plus), je ferai donc un examen complet dans les semaines à venir. Si le modèle que vous utilisez ne fonctionne pas nativement avec HomeKit, vous pouvez utiliser HOOBS pour le relier à HomeKit. Twinkly vend également des sapins de Noël pré-éclairés et des lumières d’extérieur.

Eclairage extérieur

J’ai déjà mentionné Twinkly dans cet article, mais que se passe-t-il si vous avez déjà des lampes d’extérieur que vous souhaitez utiliser avec HomeKit ? Voici quelques produits que je recommande.

Vous voulez vous en tenir aux prises d’éclairage extérieures lorsque vous utilisez des lampes d’extérieur, car celles conçues pour l’intérieur ne sont pas conçues pour résister au froid extrême, à l’humidité ou à la pluie.

Le concept avec ces bouchons est le même. Vous branchez les lumières dans l’adaptateur, puis l’adaptateur va dans le mur.

Création d’automatisations

Une fois que tous vos appareils sont dans l’application Home, vous pouvez interagir avec eux de plusieurs manières. Bien sûr, le plus simple est d’utiliser l’application Home pour les éteindre et les rallumer quand bon vous semble.

Si vous avez un HomePod, vous pouvez utiliser Siri pour les désactiver en fonction du nom de l’appareil : « Hey Siri, allume les lumières de mon arbre de Noël ».

Si vous souhaitez une approche plus pratique, il est idéal de laisser HomeKit gérer le timing pour vous. Accédez à l’onglet Automatisations dans l’application Accueil, appuyez sur le bouton +, choisissez Ajouter une automatisation, Choisissez une heure de la journée, puis choisissez votre timing. Par exemple, un moyen simple de travailler avec Noël est de les activer au coucher du soleil. Vous voudrez alors créer une deuxième automatisation pour les désactiver soit au lever du soleil, soit au coucher.

Conclure

Il existe de nombreuses façons amusantes d’automatiser vos décorations de Noël en utilisant HomeKit avec des appareils à faible coût. Il est facile de commencer petit avec une seule prise HomeKit pour votre arbre principal et d’interagir avec elle dans l’application Home.

