HomeKit Weekly : Commencez l’été avec des projets HomeKit pour améliorer la sécurité de votre maison

C’est l’été, tant de gens embellissent les parties extérieures de leur maison avec de nouvelles fleurs et du paillis, mais c’est aussi une excellente période de l’année pour entreprendre de nouveaux projets HomeKit pour rationaliser les aspects de votre maison, y compris en ajoutant une sécurité supplémentaire.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Caméras extérieures

Les cambriolages de voitures augmentent pendant les mois les plus chauds, car les enfants ne sont pas scolarisés, donc si vous ne vous garez pas dans un garage, ce peut être une bonne idée de mettre des caméras HomeKit extérieures. Cependant, le câblage des caméras peut être compliqué et coûteux, il existe donc d’excellentes options qui fonctionnent avec des piles.

J’ai utilisé à la fois les caméras eufyCam 2 et Arlo, et les deux fonctionnent très bien comme capteurs HomeKit, mais aussi avec HomeKit Secure Video. Avec HomeKit Secure Video, l’application Home sera votre stockage principal pour vos vidéos avec un cryptage de bout en bout.

Si vous ne souhaitez pas utiliser HomeKit Secure Video, les supports HomeKit intégrés vous permettront également d’utiliser le suivi du capteur de mouvement de la caméra pour déclencher d’autres lumières extérieures. Si vous souhaitez éviter la batterie, vous pouvez choisir d’utiliser quelque chose comme le Eufy Flood light pour remplacer un projecteur existant.

Arrosant les plantes

Si vous essayez d’arroser vos plantes pendant les mois les plus chauds, Eve Aqua est un excellent moyen de commencer. Tout ce que vous avez à faire est de brancher l’Eve Aqua dans votre robinet extérieur, puis de visser votre tuyau dedans. Vous aurez un contrôle total sur vos arroseurs dans l’application Home afin que vous puissiez arroser vos plantes même si vous êtes en vacances. La dernière version inclut également la prise en charge de Thread.

Si vous avez des capteurs de température extérieure, vous pouvez créer des automatisations pour arroser automatiquement les plantes si la température atteint un certain degré.

Sécurité à domicile

Si vous prévoyez voyager cet été, avoir un système de sécurité à domicile peut vous donner la tranquillité d’esprit que votre propriété est saine et sauve.

J’utilise un système de sécurité de domicile depuis début 2020. L’intégration de l’alarme HomeKit est l’une des choses qui m’ont poussé à appuyer sur la gâchette du kit de démarrage iota de la demeure à l’origine. Avec l’intégration de HomeKit, je suis également en mesure d’exploiter ma configuration de maison intelligente existante pour travailler avec demeure. Toute la configuration de HomeKit est effectuée dans l’application de demeure. Il génère un code HomeKit, puis vous l’ajoutez manuellement à l’application. Dans mon système, les capteurs de mouvement, la caméra et les capteurs de porte sont compatibles avec HomeKit.

L’une des fonctions HomeKit que j’utilise actuellement est lorsque le capteur de mouvement voit un mouvement entre 5h00 et 7h00 du matin, et il déclenche la lampe dans notre cuisine connectée via une Wemo Mini Smart Plug. Je me lève vers 5h00 du matin, donc je veux que cette lumière soit allumée pendant que je prépare mon café du matin.

La station de base abode iota comprend une caméra 1080p intégrée (peut être désactivée dans les paramètres) qui peut être programmée pour commencer à prendre une vidéo lorsque l’alarme est déclenchée. Il peut également être ajouté à l’application Home, où vous pouvez créer diverses automatisations autour de lui. Nous l’avons pointé vers notre porte d’entrée, agissant comme un deuxième capteur de mouvement. Ma seule plainte est qu’il ne prend pas en charge HomeKit Secure Video.

Serrures de porte

L’un des avantages d’avoir un système de verrouillage de porte qui fonctionne sur HomeKit est que vous pouvez facilement le déverrouiller à distance (à l’aide d’un Home Hub tel qu’Apple TV ou iPad) afin que vous puissiez laisser quelqu’un entrer pour promener votre chien, arroser vos plantes, etc. J’ai utilisé deux serrures de porte compatibles HomeKit : August Lock et VOCOLinc T Guard. Les deux fonctionnent très bien avec HomeKit. Une fois qu’ils sont ajoutés à votre environnement HomeKit, vous pouvez les utiliser pour déclencher d’autres accessoires. Un exemple de la façon dont vous pouvez l’utiliser est que certaines lumières s’allument le soir lorsque la porte est déverrouillée ou que la porte se verrouille à une certaine période (la nuit) déclenche une scène nocturne qui éteint vos autres lumières.

La serrure August ne remplace que le pêne dormant intérieur, vous pouvez donc conserver l’aspect extérieur actuel tandis que le VOCOlinc est un ensemble complet. Un bel ajout pour August Lock est le clavier extérieur qui permet de laisser entrer facilement les gens sans que vous ayez besoin de déverrouiller manuellement la porte.

Conclusion sur les projets d’été HomeKit

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre maison intelligente cet été, HomeKit est le meilleur endroit pour commencer. La sécurité est toujours une priorité pour moi en été, car ma famille entre et sort plus souvent de la maison. Que prévoyez-vous d’ajouter à HomeKit cet été ? Laissez une note dans les commentaires ci-dessous.

