HomeKit Weekly : Comment ajouter la sonnette eufy à HomeKit en utilisant HOOBS et Homebridge

eufy est un fournisseur populaire de HomeKit depuis longtemps et ses caméras sans fil extérieures sont installées chez moi depuis quelques années. Avant d’avoir quelques options pour les sonnettes HomeKit, j’ai installé la sonnette filaire eufy et j’en suis satisfait depuis. Il lui manquait cependant une chose : l’accès à HomeKit. J’ai enfin résolu ce problème, grâce à HOOBS et au plugin eufy Homebridge. Lisez la suite pour en savoir plus sur la connexion d’une sonnette eufy et HomeKit.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

J’ai écrit sur HOOBS dans des articles précédents, mais au cas où vous ne seriez pas familier, laissez-moi vous parler de HOOBS et de Homebridge.

Homebridge est une plateforme en pleine croissance. D’innombrables autres projets vont rendre tous vos produits de maison intelligente compatibles HomeKit. Supposons que vous souhaitiez profiter de l’écosystème Homebridge en constante augmentation (2 000 plug-ins) sans avoir à installer de logiciel ou à gérer une configuration de serveur. Avec HOOBS, vous obtenez un produit « HomeBridge in a box ».

HOOBS se présente sous trois formes différentes. Le premier est avec une vraie box que vous branchez sur votre réseau. Le second est préchargé sur une carte micro SD. Le troisième télécharge l’image HOOBS avec un don de 7 $. Si vous achetez la carte SD ou téléchargez l’image, vous devrez acheter et configurer un Rasberry Pi, un boîtier, un adaptateur secteur, etc. pour le configurer. Je ne voulais pas m’inquiéter de l’aspect matériel, alors je suis allé de l’avant et j’ai acheté la boîte HOOBS autonome.

L’installation est facile après avoir déballé l’appareil. Une fois que vous l’avez branché à votre réseau et alimenté, vous visitez http://hoobs.local pour commencer le processus d’installation. Le principal avantage de HOOBS est que vous bénéficiez de tous les avantages de Homebridge sans avoir à le configurer vous-même. L’assistant vous guide en configurant un nom d’utilisateur et un mot de passe, en ajoutant l’appareil à HomeKit et en ajoutant des appareils. Après l’avoir configuré, vous pouvez également le faire fonctionner en Wi-Fi. Comme la boîte est si petite, elle est facile à ranger à côté de votre routeur. L’ensemble du processus a pris environ 10 minutes du début à la fin. Si vous souhaitez parcourir l’ensemble du catalogue, vous pouvez consulter le répertoire créé par HOOBS.

Ajout de la sonnette Eufy à HomeKit via HOOBS

Comme je l’ai mentionné au début de l’article, je voulais depuis longtemps intégrer ma sonnette eufy dans HomeKit pour profiter de certaines des dernières fonctionnalités des sonnettes sur iOS et tvOS. Lorsque vous avez une sonnette HomeKit, une fenêtre peut apparaître sur votre Apple TV lorsqu’elle sonne – cette fonctionnalité à elle seule en vaut la peine.

Avant de commencer, je vous recommande de créer un compte invité sur eufy et que ce soit le compte que HOOBS utilise pour accéder à votre caméra. Vous devrez vous déconnecter de l’application eufy et vous connecter à l’aide du compte invité à créer pour accepter le partage.

En supposant que HOOBS soit déjà configuré sur votre réseau, connectez-vous au portail et accédez au plugin eufy. Une fois que vous l’avez ajouté, accédez à la section Configuration et entrez les informations du compte invité eufy que vous avez créées précédemment. Une fois cela fait, la sonnette devrait apparaître comme par magie dans votre application Home, en supposant que HOOBS a été correctement ponté.

L’application My Home a immédiatement présenté la sonnette eufy comme un nouvel appareil doté de la fonctionnalité de sonnette. Lorsque vous l’appelez, il apparaîtra sur l’App TV en tant que notification. Vous pourrez également le configurer pour allumer les lumières et créer d’autres automatisations, comme vous le feriez avec n’importe quel autre appareil HomeKit.

Sommaire

En utilisant HOOBS, j’ai pu relier ma sonnette eufy et HomeKit afin de pouvoir profiter de tous les avantages d’une sonnette HomeKit sans avoir à en acheter une nouvelle. HOOBS est un produit fantastique et permet d’ajouter facilement des caméras Ring, UniFi, Nest et d’autres produits non HomeKit à HomeKit à l’aide de Homebridge. Mon dernier appareil non HomeKit est enfin dans HomeKit.

