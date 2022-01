HomeKit Weekly : Connecter le radiateur Govee à HomeKit à l’aide de HOOBS

Maintenant que l’hiver s’installe là où je me trouve dans le sud des États-Unis, j’ai commencé à réfléchir aux moyens d’automatiser le chauffage de ma maison à l’aide de HomeKit. J’ai déjà des thermostats intelligents (un d’ecobee et un Nest relié à HomeKit avec Starling Home Hub). J’aime utiliser un radiateur dans mon salon car nous avons des plafonds voûtés, nous perdons donc beaucoup de chauffage par les bouches d’aération au sol. Bien qu’il existe une poignée de radiateurs basés sur le Wi-Fi, il n’y en avait aucun natif de HomeKit. Comme pour tout ce qui concerne HomeKit, il y a généralement un moyen de passer par Homebridge, c’est donc ce que j’ai fait.

J’ai acheté le radiateur électrique Govee parce que j’ai trouvé un plug-in Homebridge avec de bonnes critiques et à un prix raisonnable. Lorsque j’ai installé le radiateur, je l’ai déballé, installé la base (nécessite un tournevis cruciforme), puis téléchargé l’application Govee iPhone pour commencer à l’intégrer à mon Wi-Fi. L’application se connecte d’abord via Bluetooth au radiateur, puis elle vous guide tout au long du processus d’intégration à votre Wi-Fi. L’application Govee fonctionne bien, donc même si vous n’utilisez pas Homebridge, c’est toujours un excellent radiateur compatible Wi-Fi.

Depuis que j’utilise la boîte HOOBS pour une gestion et une configuration faciles de Homebridge, je me suis connecté au portail, puis j’ai recherché un plug-in Govee et j’ai trouvé une excellente option. J’ai ajouté le plug-in via HOOBS, et tout ce que j’avais besoin d’entrer était mon e-mail et mon mot de passe Govee et d’entrer l’adresse MAC. En quelques minutes, le radiateur Govee était dans HomeKit, apparaissant comme un ventilateur. Malheureusement, HomeKit n’est pas configuré pour savoir ce qu’est un appareil de chauffage (quelque chose, j’espère, arrivera dans le futur), mais il est trivial de l’activer à l’aide de HOOBS et de Homebridge.

Utilisation du radiateur Govee dans HomeKit

Le Govee Heater prend en charge trois modes de chauffage différents (faible, moyen et élevé), et le développeur du plug-in l’a intégré à la configuration de HomeKit. Par exemple, vous pouvez choisir entre trois niveaux pour augmenter la puissance à l’intérieur des options pour l’allumer.

Pourquoi utiliser Govee dans HomeKit ?

L’application Govee fait un excellent travail en vous permettant de contrôler le chauffage, y compris le réglage des minuteries, mais j’aime utiliser les automatisations HomeKit pour autant de choses que possible. Par exemple, puisque j’utilise un thermostat compatible HomeKit, je peux construire une automatisation pour allumer le chauffage pendant 30 minutes si la température descend en dessous de 64 degrés dans la maison. Sans HomeKit, je ne peux pas faire fonctionner cela techniquement. L’une des principales raisons pour lesquelles j’aime HomeKit est que je peux faire fonctionner ensemble des appareils de différents fabricants dans l’application Home et avec les automatisations Siri et HomeKit.

Réflexions générales

Si vous cherchez un moyen de chauffer une petite zone avec le Wi-Fi et HomeKit, alors vous adorerez le Govee Smart Heater lorsqu’il est associé à HOOBS. Bien que HomeKit ne prenne en charge nativement aucun radiateur sur le marché, HOOBs a résolu ce problème. Comme il fait plus froid, j’ai apprécié la gestion de notre radiateur de salon via HomeKit.

