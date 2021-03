HomeKit Weekly: Créer une expérience pratique HomeKit avec le capteur de mouvement et les automatisations Eve

Quand quelqu’un me demande pourquoi le moment est idéal pour se lancer dans la domotique et construire une maison intelligente, je leur dis que nous sommes enfin à un endroit où vous pouvez construire à partir d’une plate-forme au lieu d’avoir à tout acheter à partir d’un seul. vendeur. Un produit d’une entreprise peut créer des déclencheurs pour activer les produits d’autres entreprises. Pour les personnes de l’écosystème Apple, tant que vous voyez le logo HomeKit, vous savez que vous pourrez le contrôler à partir de l’application Home et de Siri à l’aide de votre iPhone, iPad, Apple Watch ou HomePod. Cette semaine, je veux regarder le capteur de mouvement Eve pour vous montrer pourquoi avoir des capteurs de mouvement dans toutes vos pièces est un élément clé de l’automatisation de votre environnement domestique intelligent.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les conseils et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Pour commencer, je tiens à féliciter Eve en tant qu’entreprise. Ils sont un fournisseur de HomeKit de premier plan, et ils offrent plusieurs produits que je recommande vivement. Je possède presque tout ce qu’ils vendent, donc si vous recherchez un excellent parasurtenseur HomeKit, un capteur de porte, une bande lumineuse, un détecteur d’eau ou une caméra, je recommande vivement tout ce qu’ils vendent. Ils n’exécutent pas leur propre service cloud car les produits sont spécialement conçus pour HomeKit. L’application Eve est également un excellent remplacement pour l’application iOS Home par défaut et déverrouille certaines fonctionnalités que vous ne pourriez normalement pas faire.

Détecteur de mouvement Eve

Les capteurs de mouvement à l’intérieur de HomeKit sont l’un de mes moyens préférés de configurer des automatisations. Au lieu de se fier uniquement aux automatisations de l’heure, les automatisations des capteurs de mouvement peuvent simplement réagir à ce qui se passe dans une pièce particulière de votre maison. L’horaire de ma famille peut facilement changer au quotidien, il m’est donc difficile de déterminer lorsque exactement je veux que quelque chose se passe. Je préfère laisser les automatisations se produire en fonction du moment où un mouvement est détecté. Par exemple, je ne veux pas que les lumières s’allument automatiquement à 5h00 du matin. Je veux qu’ils s’allument lorsque un mouvement est détecté après 5h00.

Cependant, un capteur de mouvement HomeKit ne doit pas être simplement un capteur de mouvement. Vous pouvez utiliser une caméra HomeKit pour agir comme un capteur de mouvement même si elle est configurée pour ne pas enregistrer lorsque des personnes sont à la maison. Lorsque vous souhaitez placer un capteur de mouvement dans une certaine zone, le capteur de mouvement Eve est pratique car il est compact et alimenté par batterie. Ma fille a l’habitude de se réveiller au milieu de la nuit et de descendre les escaliers jusqu’à notre chambre. Je n’aime pas qu’elle descende les escaliers avec toutes les lumières éteintes, cependant. En utilisant le capteur de mouvement Eve, j’ai une automatisation HomeKit configurée pour que si le détecteur de mouvement détecte un mouvement entre les heures de 12h00 à 9h00, il allumera une lampe qui se trouve directement à côté des escaliers pour lui donner de la lumière. . Je l’ai également configuré pour allumer la lumière dans le hub Aqara qui est branché directement au bas des marches.

Installation du capteur de mouvement

Le capteur de mouvement Eve peut être installé en moins de cinq minutes. Une fois que vous l’avez déballé, vous ajouterez les piles AA incluses, enclencher la plaque arrière, puis vous serez prêt à l’ajouter à l’application Home. Dans l’application Home, vous scannerez le code QR au dos, choisissez la pièce dans laquelle vous souhaitez l’inclure, puis vous êtes prêt à partir. Dans ma situation, l’application Home a même suggéré automatiquement une automatisation qui correspondait presque exactement à la façon dont je prévoyais de l’utiliser. Je l’ai allumé, mais ensuite dans l’onglet Automatisations de l’application Home et l’ai configuré pour n’allumer que cette lampe entre une certaine fenêtre de temps.

Maintenant que le capteur de mouvement est installé et configuré, je n’ai vraiment plus besoin d’y penser. Il restera en arrière-plan pour surveiller silencieusement le mouvement, et lorsqu’il le détectera après minuit, il déclenchera l’automatisation. C’est l’accessoire parfait pour la maison intelligente: il est peu coûteux, facile à installer et ne nécessite aucune configuration après sa configuration.

Si vous êtes prêt à déclencher d’autres accessoires HomeKit en fonction de votre présence (ou de votre absence), consultez le capteur de mouvement Eve.

