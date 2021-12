HomeKit Weekly : créez une configuration HomeKit à faible coût avec le nouveau hub Aqara G3

Il y a quelques semaines, . a annoncé que la caméra Aqara G3 était désormais disponible aux États-Unis. Doté d’une résolution 2K, d’un design discret et de HomeKit Secure Video, il peut créer la base de votre maison intelligente si vous débutez avec HomeKit.

La caméra Aqara G3 peut faire beaucoup de choses spécifiques à l’écosystème Aqara, ce qui en fait un appareil domestique intelligent vraiment intéressant. Je trouve vraiment que la prise en charge des gestes est un moyen très intéressant d’interagir avec d’autres accessoires pour la maison intelligente, et j’aimerais voir Apple l’intégrer nativement dans HomeKit dans les années à venir. Malheureusement pour cet appareil photo, ces gestes ne peuvent contrôler que d’autres appareils Aqara, à moins que vous n’utilisiez une sorte de pont. Étant donné que cette chronique se concentre spécifiquement sur HomeKit, c’est là que je concentrerai mon examen.

Prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit

Quand quelqu’un me demande la chose la plus importante à considérer lors de la recherche de caméras pour sa maison, je lui dis toujours que HomeKit Secure Video est la fonctionnalité la plus importante. Est-ce parfait ? Non, mais c’est la seule solution en laquelle j’ai confiance à 100% pour être privée pour moi. J’aime la flexibilité de régler les caméras pour ne détecter la présence que lorsque quelqu’un est à la maison pour contrôler les automatisations, puis passer en mode d’enregistrement lorsque ma femme et moi sommes tous les deux absents de la maison. L’intégration étroite à iOS, aux services de localisation et à HomeKit est un avantage majeur de l’utilisation de caméras prenant en charge la vidéo sécurisée HomeKit.

Avec les fonctionnalités améliorées d’iOS 15, HomeKit Secure Video est devenu encore meilleur. Désormais, tous les forfaits iCloud payants ont accès à HomeKit Secure Video. Le forfait à 0,99 $/mois comprenait l’accès à une caméra, le forfait à 2,99 $/mois comprenait cinq caméras. Le forfait à 9,99 $/mois a désormais accès à un nombre illimité de caméras

Prête à l’emploi, la caméra Aqara G3 fonctionne avec HomeKit Secure Video et peut être ajoutée à HomeKit sans même utiliser l’application Aqara. L’installation est un jeu d’enfant avec HomeKit. Si vous prévoyez de l’utiliser uniquement dans HomeKit, scannez simplement le bas de la caméra à l’aide de l’application Home, et le processus d’intégration à votre Wi-Fi sera exécuté. Une fois dans HomeKit, vous pouvez contrôler tous les paramètres HKSV normaux ainsi que configurer des déclencheurs pour les scènes et les automatisations à l’aide de l’aspect capteur de mouvement de la caméra.

Du point de vue matériel, la caméra est une construction solide. Il est livré avec une housse en caoutchouc qui semble s’adapter à la chambre d’un bébé. Un aspect que j’apprécie à ce sujet est un moyen intégré de couvrir le capteur de la caméra en le poussant vers lui-même.

Options HomeKit à bas prix

Depuis que j’ai découvert la gamme de produits Aqara il y a quelques années, c’est devenu ma recommandation incontournable pour faire démarrer les gens avec HomeKit. Une fois que vous avez un hub Aqara en place, tous les autres accessoires Aqara peuvent fonctionner avec HomeKit, et lorsque vous comparez les prix, ils sont parmi les plus bas du marché.

Accessoires Aqara pouvant être ajoutés à HomeKit

Un hub Aqara (la caméra G3 en est une) peut relier presque n’importe quel accessoire Aqara à HomeKit afin qu’il puisse être utilisé de manière native dans l’application Home ainsi que déclencher des scènes et des automatisations.

Résumé : acheter ou ne pas acheter ?

La caméra Aqara G3 est un très bon rapport qualité-prix, mais si vous voulez juste une caméra de base pour HomeKit, il existe des options moins chères. Là où la caméra Aqara G3 brille, c’est si vous souhaitez ajouter quelques accessoires Aqara et que vous n’avez pas encore de hub Aqara. Cela devient alors une excellente combinaison d’un hub Aqara qui se double d’un excellent appareil photo HomeKit.

