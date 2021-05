HomeKit Weekly: Éliminez les problèmes de chaleur sèche avec le VOCOlinc MistFlow

Alors que les mois humides entrent dans le sud des États-Unis, je suis toujours à la recherche de nouveaux appareils HomeKit pour me simplifier la vie. Pendant les mois les plus secs, ma famille utilise des humidificateurs pour empêcher nos chambres de se dessécher la nuit. J’ai récemment acquis l’humidificateur intelligent VOCOlinc MistFlow pour ma configuration HomeKit. Plongeons-nous dans tout ce qu’il peut faire.

L’année dernière, j’ai jeté un coup d’œil au VOCOlinc Flowerbud au début de cette année, et il est assez similaire au Mistflow en termes de fonctionnement. VOCOlinc est devenu l’un des fabricants les plus fiables de produits HomeKit d’après mon expérience, je suis donc intéressé par tout ce qu’ils publient. Je possède actuellement le purificateur d’air VOCOlinc, la bande lumineuse, le parasurtenseur, les prises, les capteurs de fenêtre / porte et la serrure intelligente. J’adore le fait que je puisse tout faire dans l’application Home, à l’exception de la mise à jour du micrologiciel.

Configurer MistFlow

MistFlow n’est pas différent des autres produits natifs HomeKit. Tout ce que vous aurez à faire est de brancher, de saisir votre iPhone, de lancer l’application Home, d’appuyer sur l’icône + et de choisir d’ajouter un accessoire. Une fois que vous avez numérisé le code QR au dos, vous serez opérationnel en quelques minutes.

Une fois dans votre application Home, vous pourrez contrôler l’activation / la désactivation de la partie humidificateur, la puissance de la sortie, la luminosité de la foudre d’ambiance et la couleur de la lumière incluse. L’éclairage d’ambiance est très utile pour l’utiliser comme veilleuse pour enfant, vous pouvez donc combiner l’utilité des appareils.

J’entends souvent les gens dire qu’il est plus facile d’obtenir une prise intelligente et de la coupler avec un appareil «stupide» pour l’allumer et l’éteindre. Avec la possibilité de contrôler à distance la force de l’humidificateur, je peux facilement rejeter cette affirmation. Selon la période de l’année et le type de temps dans votre climat, vous voudrez peut-être une option d’humidificateur à pleine puissance ou éventuellement une option à demi-puissance.

Humidificateur et HomeKit

Le principal argument de vente de HomeKit pour moi est d’intégrer des appareils de plusieurs fabricants dans un même écosystème. Avant qu’Apple ne trouve son pied avec HomeKit, j’hésitais à m’impliquer dans un écosystème de maison intelligente car je ne savais pas par où commencer. Il semblait que chaque fabricant avait créé environ 60% des produits que je souhaitais utiliser. En tirant parti de l’écosystème centralisé d’Apple pour la technologie domestique innovante, les consommateurs peuvent être convaincus que tant que leurs appareils prennent en charge HomeKit, ils peuvent acheter en toute confiance.

Un humidificateur est cependant un élément aléatoire à ajouter à HomeKit. Le «hasard» est là où il brille, cependant. Nous n’utilisons des humidificateurs que pendant notre sommeil, il est donc facile de le configurer une fois et de construire quelques automatisations HomeKit autour de lui. Ma stratégie était de le configurer pour qu’il s’allume à une heure précise, puis qu’il s’éteigne au milieu de la nuit. Le MistFlow comprend un réservoir d’eau de 2,5 L avec une couche antibactérienne et peut couvrir jusqu’à une superficie de 430 pieds carrés.

Nettoyage VOCOLinc MistFlow

Une fois par semaine, VOCOlinc recommande de nettoyer l’appareil en le remplissant d’eau tiède et de quelques gouttes de détergent à vaisselle liquide, puis en l’essuyant. Une fois qu’il est complètement sec, il est bon de l’utiliser à nouveau. Si vous ne prévoyez pas d’utiliser le MistFlow pendant une période prolongée, vous voudrez vidanger le VOCOLinc MistFlow complètement propre.

Récapitulatif sur VOCOLinc MistFlow

À 70 $, VOCOLinc MistFlow trouve le bon équilibre pour être un produit sain au bon prix. Si vous vivez dans une région humide toute l’année, vous n’aurez pas besoin de ce produit. Si votre maison est chauffée au gaz naturel ou au propane, vous savez que la chaleur sèche peut être un problème grave pour vos sinus. Dans ma famille, nous dormons avec des humidificateurs et je recommande vivement le VOCOlinc MistFlow.

