HomeKit Weekly : Eve Room surveille la qualité de l’air intérieur avec un écran e-ink et une batterie rechargeable

J’ai parcouru tous les produits d’Eve vendus aux États-Unis et je suis continuellement étonné par son intégration étroite avec HomeKit et ses produits fiables. Si Apple prévoyait d’acheter un fournisseur pour créer des produits HomeKit propriétaires, Eve devrait figurer en tête de liste. Un ajout récent à mon bureau était le moniteur de qualité de l’air intérieur Eve Room.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Je me suis fixé comme objectif de surveiller la qualité de l’air dans toutes les pièces de ma maison et j’ai choisi la chambre Eve pour ma chambre/mon bureau à domicile. Il suit les COV, la température et l’humidité à l’aide d’un écran e-ink. L’une de mes caractéristiques préférées du produit est qu’il est rechargeable via mini-USB. De nombreux produits HomeKit sans fil utilisent des piles ordinaires, je dois donc les remplacer tous une fois par an environ. J’aime qu’Eve ait fait un effort supplémentaire et ait inclus une batterie rechargeable intégrée. Eve Room dure environ six semaines avec une seule charge.

Détails de suivi

Eve Room suit toutes ses mesures dans des détails historiques qui peuvent ensuite être visualisés dans l’iPhone Eve. Ces données peuvent vous aider à suivre l’impact de simples changements dans votre environnement sur la qualité de l’air au fil du temps. Il est également utile pour suivre la température et la qualité de l’air dans une pièce spécifique de votre maison (chambre de bébé, etc.). Il peut également être intéressant de voir comment la cuisson, la combustion de bougies ou l’introduction de nouveaux appareils électroniques dans une pièce peuvent avoir un impact sur la qualité de la pièce.

L’application Home inclut toutes les données suivies en direct, elle est donc idéale pour vous alerter si la qualité de l’air descend en dessous d’un certain niveau, etc. Elle peut suivre les températures entre 32 degrés et 122 degrés Fahrenheit et les afficher sur son 200 ×200 ruisseau d’encres électroniques.

Configuration du HomeKit

Eve inclut le code HomeKit sur la boîte, il suffit donc d’une analyse rapide dans l’assistant du nouvel appareil de l’application Home pour commencer à suivre la qualité de l’air et la température dans n’importe quelle pièce de votre maison. Une fois que l’appareil a rejoint votre environnement HomeKit, vous pourrez indiquer à l’application Home dans quelle pièce il se trouve. Eve Room transfère ses données via Bluetooth Low Energy, donc si vous rencontrez des difficultés avec une connexion, vous pouvez envisager le Bluetooth d’Eve extenseur. J’espère qu’une future révision d’Eve Room inclura le support Thread.

Une fois dans HomeKit, vous pourrez suivre la qualité de l’air dans l’application Home et créer des automatisations pour allumer les ventilateurs HomeKit ou un purificateur d’air.

La chambre Eve vaut-elle le prix ?

La chambre Eve est dans le haut de gamme du prix des appareils de suivi de la qualité de l’air HomeKit, mais la batterie rechargeable en fait une excellente option. Si vous voulez quelque chose de bas de gamme, consultez l’option Qingping que j’ai examinée il y a quelques semaines.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :