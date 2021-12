HomeKit Weekly : Homam remporte la couronne des options de caméra vidéo haut de gamme HomeKit Secure

J’ai testé plus de caméras HomeKit au fil des ans que je ne m’en souviens probablement. Cependant, j’ai récemment eu l’occasion de commencer à utiliser la caméra Homam avec la prise en charge de HomeKit Secure Video, et je peux dire sans aucun doute que c’est la meilleure option si vous voulez du matériel premium avec un logiciel robuste en dehors de l’application Home.

Qu’est-ce qui le rend différent ?

La première chose que vous remarquerez si vous regardez la liste de l’appareil photo Homam est le prix. C’est beaucoup plus cher que les autres caméras HomeKit simples – certainement celles qui ne sont pas alimentées par batterie.

Alors, qu’est-ce qui en vaut le prix en tant que caméra Homekit ? C’est tout simplement la caméra HomeKit la mieux construite du marché. J’adorerais l’utiliser comme caméra d’extérieur, mais hélas, c’est uniquement à l’intérieur. Le Homam est alimenté par USB-C et une brique d’alimentation USB. Il contient une variété d’options de montage, vous pouvez donc le monter au mur ou le placer sur une étagère.

La caméra Homam a un extérieur en aluminium noir mat et une base magique qui se fixe magnétiquement au corps de la caméra pour la maintenir en place.

Dans l’ensemble, le matériel en vaut la peine, et tout ce qu’il fait dans le logiciel Homam est un ajout.

Couplage HomeKit

L’un des points négatifs du HomeKit est le code HomeKit. Bien que cela facilite le couplage initial, vous risquez de perdre le code à moins que vous ne l’écriviez ou que vous le stockiez numériquement dans une application comme HomePass.

Homam se débarrasse du code QR HomeKit et utilise une connexion NFC pour se coupler à HomeKit. Tout d’abord, vous devrez le coupler à l’aide de l’application Homam, mais vous verrez ensuite une option pour le relier à HomeKit. J’ai commencé à chercher le code QR sur l’appareil jusqu’à ce que je regarde les instructions d’un peu plus près, où il est mentionné de le coupler en le rapprochant de l’appareil. Tout ce qu’il a fallu, c’est appuyer sur mon iPhone pour le coupler – quel processus fantastique.

Une fois dans HomeKit, vous pouvez créer des automatisations, consulter d’anciens enregistrements, configurer des options d’enregistrement, sélectionner des zones d’activité, etc., comme vous le feriez avec n’importe quelle autre caméra HomeKit.

Enregistrement Homam contre HomeKit

Homam comprend un stockage intégré (64 Go), vous pouvez donc l’utiliser de manière autonome sans l’ajouter à HomeKit. Vous pouvez également utiliser simultanément le stockage HomeKit et le stockage intégré Homam. Étant donné que tout l’enregistrement se produit sur l’appareil, il n’y a pas de frais mensuels supplémentaires. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne souhaitez pas que le stockage en nuage soit impliqué avec vos caméras domestiques, Homam est très attrayant.

Spécifications matérielles Homam

Wi-Fi 5 GHz True HDR Grand angle 7 verres, lentille fisheye à faible distorsion Vision nocturne haut de gamme (8 diodes IR) Résolution : 1920 × 1080 Protocole vidéo propriétaire pour réduire les besoins en bande passante Champ de vision : Diagonale 156°, horizontale 134°, vertical 75° Distance focale : 2,39 mm Fréquence d’images : 30 ips (DOL WDR 2 images) Diffusion : plusieurs flux 2 MP à 30 ips, niveau 5, profil principal, jusqu’à 40 Mbps Haut-parleurs : 2 × stéréo Mylar à SPL élevé Microphone : 2 × stéréo ; FET de qualité supérieure

Vaut le prix?

J’admets que l’appareil photo Homam est cher. En l’utilisant, cependant, il offre la meilleure qualité vidéo de nuit en intérieur, le microphone le plus performant et la meilleure construction globale de toutes les caméras HomeKit du marché. Vous n’aurez qu’à décider si vous vous souciez des avantages qu’il apporte par rapport à ceux à moindre coût.

L’application Homam est fantastique et je pense qu’Apple pourrait copier son interface utilisateur pour le processus de rembobinage vidéo HomeKit. L’application contient également plusieurs modes : vue, nounou, garde, et plus encore. Tous ces modes étendent l’utilité de l’appareil photo. Cependant, bon nombre de ces modes ne sont accessibles qu’à l’aide de l’application Homam plutôt que de l’application Home.

L’essentiel est qu’en tant que caméra HomeKit premium, Homam réussit. Sa construction premium en fait une option fantastique pour les installations HomeKit haut de gamme. Bien sûr, pour tirer le meilleur parti de la caméra, vous devrez utiliser l’application Homam, mais elle peut toujours enregistrer sur HomeKit et déclencher des automatisations.

À l’avenir, j’aimerais voir Homam proposer également une option extérieure. Je pouvais voir les acheteurs apprécier encore plus la qualité de construction haut de gamme en tant que caméra extérieure.

