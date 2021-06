HomeKit Weekly : HomeKit Secure Router avec eero 6 Pro — cela vaut-il la peine d’être mis à niveau ?

Les routeurs sécurisés HomeKit ont eu une durée de vie intéressante. La technologie a été introduite pour la première fois à la WWDC en 2019, mais il a fallu encore un an avant que les fabricants ne commencent à déployer le support. Même en 2021, il n’y a encore qu’une poignée de solutions Wi-Fi qui prennent en charge les routeurs sécurisés HomeKit. L’un des ajouts les plus récents est eero Pro 6 et eero 6. J’ai récemment décidé que j’étais prêt à implémenter HomeKit Secure Router. J’ai donc acheté l’édition Pro et commencé à mettre à niveau mon réseau.

Avant de plonger dans l’eero Pro 6, nous devons discuter de ce qu’est le routeur sécurisé HomeKit. Pour comprendre pourquoi c’est nécessaire, vous devez comprendre le problème d’avoir autant d’appareils sur votre réseau. Plus il y a d’éléments sur votre réseau, plus il y aura d’opportunités de problèmes de sécurité. C’est une chose d’avoir une poignée de produits Apple sur votre réseau avec la sécurité Apple, mais lorsque vous ajoutez des appareils de fabricants avec lesquels vous n’êtes pas aussi familier, il peut y avoir une question sur ce que fait cet appareil sur votre réseau et où il est rapport sur Internet. Ce problème est ce que HomeKit Secure Router vise à résoudre.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, il n’y a pas beaucoup de modèles disponibles pour le moment, cependant. Il s’agit principalement de la gamme Linksys Velop et de la gamme eero d’Amazon. Alors que les produits pour la maison intelligente deviennent de plus en plus importants dans la maison, je veux être sûr d’être à la pointe de la sécurité.

Installation d’eero Pro 6

J’ai configuré d’innombrables réseaux Wi-Fi au fil des ans pour la famille ou chez moi pour des tests, et sans aucun doute, l’eero Pro 6 était le plus rapide et le plus simple que j’ai utilisé. J’ai remplacé mon système actuel en 10 minutes environ un dimanche matin. J’ai commencé avec le premier, qui s’est branché sur mon ONT sur mon fournisseur de fibre. Une fois l’application eero installée, elle a trouvé la première unité et m’a guidé dans la configuration de mon réseau. Une fois configuré, j’avais à nouveau le Wi-Fi. J’ai ensuite installé les deux autres unités et l’application les a immédiatement trouvées également. Une fois que tout était opérationnel, j’ai finalisé la configuration du réseau et les eeros ont été mis à jour avec le dernier firmware.

Heureusement, tous mes appareils HomeKit se sont reconnectés car j’ai utilisé le même SSID et le même mot de passe qu’avant. Quelques-uns de mes commutateurs filaires ont dû être redémarrés pour transmettre à nouveau le trafic, mais cela n’a pas pris longtemps.

Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur le processus d’installation d’eero. Si vous retardez la mise à niveau vers le Wi-Fi 6 par crainte de casser quelque chose, écoutez-moi quand je dis ceci : si vous pouvez utiliser un smartphone, vous pouvez installer un réseau eero.

Routeur sécurisé eero et HomeKit

Une fois le réseau opérationnel, je suis passé à la phase « bricoler avec tout » de mon installation. L’un des premiers endroits où je suis allé était l’onglet Découvrir et j’ai trouvé la section HomeKit. Il y a un bouton qui configure la configuration dans HomeKit, et appuyez dessus pour lancer le processus. Une fois cela fait, vous pouvez accéder à l’application Accueil > Paramètres d’accueil pour afficher votre routeur et modifier la sécurité. Sur certains appareils, vous aurez la possibilité de Restreindre à la maison (ce qui signifie qu’il ne peut pas se connecter à Internet), Automatique (permet les connexions à la liste automatiquement mise à jour des services Internet et des appareils locaux approuvés par le fabricant) et Aucune restriction (les appareils peuvent accéder à n’importe quoi ). Mon conseil est de tout laisser sur automatique jusqu’à ce que vous ayez une raison contraire.

J’ai entendu des histoires d’horreur sur des personnes ayant l’erreur « pas de réponse » si la sécurité est définie sur Restreindre à la maison, mais jusqu’à présent, j’ai de la chance avec l’automatique. Parce que mon réseau a le même SSID et le même mot de passe que mon ancien, mes appareils se sont reconnectés automatiquement. Tous mes appareils n’apparaissent pas dans l’année de la liste car ils doivent être supprimés et rajoutés pour apparaître. Environ 1/3 de mes appareils sont apparus automatiquement dans HomeKit sans aucune interaction, cependant

Dans un monde parfait, toutes les mises à jour du micrologiciel passeraient par un hub domestique et aucun appareil n’aurait besoin de communiquer directement avec Internet. Malheureusement, ce n’est pas la réalité, et déplacer des appareils vers ce paramètre posera des problèmes. Laisser les appareils en mode automatique offre un bon équilibre entre sécurité et convivialité.

eero Secure et eero Secure+

Un module complémentaire facultatif pour les produits eero est le service premium qui ajoute des contrôles parentaux, des rapports d’activité et, dans le cas de Secure+, des abonnements gratuits à 1Password, Malwarebytes et Encrypt.me VPN.

Personnellement, j’ai opté pour l’abonnement de 29,99 $/an pour le contrôle parental amélioré et les rapports d’activité. Il peut également bloquer les publicités au niveau du réseau, mais en pratique, cela a causé des problèmes avec les applications et les sites Web.

eero Pro 6 contre eero 6

eero Pro 6

Avant d’acheter l’eero Pro 6, j’ai fait beaucoup de recherches pour savoir si la Proline en valait la peine, car elle est un peu plus chère sur le prix d’achat. La gamme Pro comprend une radio 5 GHz supplémentaire, de sorte que les connexions maillées entre les stations de base sont plus fiables (les miennes sont câblées), mais le Pro 6 comprend également un port Ethernet supplémentaire sur les unités secondaires afin que vous puissiez câbler une Apple TV ou un système de jeu. .

Les modèles Pro 6 incluent des processus plus rapides, plus de mémoire et un réseau d’antennes 4 × 4 sur la troisième radio également. Dans l’ensemble, ils ne constituent qu’une meilleure solution si vous comptez sur votre connexion Wi-Fi domestique pour le travail à distance ou d’autres activités critiques.

Conclusion : eero Pro 6 et HomeKit Secure Router en valent-ils la peine ?

Si vous envisagez de mettre à niveau votre Wi-Fi bientôt, je pense absolument qu’il est logique d’acheter un modèle avec la fonctionnalité HomeKit Secure Router intégrée. Si vous possédez déjà un routeur Wi-Fi 6 que vous appréciez, vous ne remarquerez pas beaucoup d’avantages aujourd’hui, mais c’est quelque chose que vous devriez garder à l’esprit pour votre prochain achat.

Je suis ravi de la fonctionnalité de l’eero Pro 6 avec la prise en charge de HomeKit Secure Router dans les premiers stades, et j’espère qu’Apple continuera à développer le logiciel autour des HomeKit Secure Router. Je suis préoccupé par la croissance des appareils IoT sur mon réseau depuis un certain temps, cela semble donc être la meilleure façon de commencer à sécuriser ces appareils.

