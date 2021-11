HomeKit Weekly : La lampe Cololight HomeKit offre des options d’éclairage animé avec la prise en charge de HomeKit

Mes enfants se sont habitués à utiliser HomeKit dans notre maison au fil des ans. Une prise intelligente HomeKit contrôle leurs machines à bruit blanc, nous utilisons des filtres à air compatibles HomeKit dans leurs chambres et nous avons récemment expérimenté des options d’éclairage amusantes pour les « veilleuses ». J’ai découvert l’une des meilleures options de veilleuse HomeKit, et c’est la Cololight Hexagon Light Works.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Lorsque le produit est arrivé, j’ai impliqué mes enfants dans la décision de le construire. J’ai trouvé que c’était l’un des meilleurs aspects de ce produit – vous pouvez créer n’importe quelle forme que vous voulez. Il est relativement facile à construire une fois la base installée. Il existe deux types de connecteurs sur le ColoLight. Il y a des connecteurs physiques pour stabiliser les hexagones, et il y a les connecteurs d’alimentation.

Ajout à l’application Home

Une fois que tout est construit, vous devrez trouver un cordon d’alimentation USB-A. J’ai été quelque peu choqué qu’il ne soit pas inclus dans la boîte, mais j’en ai un tiroir plein d’achats précédents d’iPhone et d’iPad. Le code HomeKit se trouve en bas, vous devrez donc ouvrir l’application Accueil > Appuyez sur le + > Ajouter un accessoire. Vous verrez apparaître la superposition de la caméra, puis vous pourrez scanner le code HomeKit. Malheureusement, la société n’inclut pas d’autocollant de code de rechange, c’est donc toujours une bonne idée d’en faire une copie de sauvegarde dans une application comme HomePass. Sans ce code, vous ne pourrez pas l’ajouter à HomeKit à l’avenir si vous reconstruisez la configuration de votre application Home ou si vous devez la supprimer/la rajouter à des fins de dépannage.

Application Cololight

Vous devrez télécharger l’application iPhone Cololight pour utiliser pleinement le produit. Les lumières peuvent être configurées pour s’animer à l’aide de scènes prédéfinies, et elles ne sont disponibles que dans l’application Cololight. Si vous trouvez une scène que vous aimez, vous pouvez la désactiver et la réactiver à l’aide de l’application Home ou de Siri, et elle se souviendra du dernier paramètre que vous avez utilisé. Le passage à une nouvelle scène, cependant, nécessite l’application Cololight. La lumière comprend également un bouton marche/arrêt physique – que j’apprécie pour l’environnement d’un enfant. Cela peut souvent être plus simple que de l’allumer à partir de Siri à l’aide d’un HomePod mini.

Cette limitation semble être liée à l’environnement de l’application Home, car d’autres produits ont connu des expériences similaires. Par exemple, l’application Home vous permet de sélectionner des couleurs statiques mais pas de créer des scènes animées.

L’application Cololight propose cependant des scènes fantastiques. À l’approche de la scène de Noël, il y en a une excellente qui serait parfaite pour donner à un espace plus petit des vibrations de Noël. De plus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, chaque cellule est beaucoup plus interactive qu’une simple couleur statique standard.

Sommaire

La lampe ColoLight HomeKit, bien que n’étant pas la lampe la moins chère du marché, est incroyable. Nous avons aimé le construire. Il fonctionne parfaitement avec HomeKit et offre d’excellentes options pour offrir des options d’éclairage amusantes pour pimenter l’apparence d’une pièce. Il peut facilement être placé à côté d’un lit, derrière un téléviseur ou sur votre bureau. Les possibilités sont infinies. C’est actuellement ma lampe HomeKit préférée, et elle est disponible sur Amazon.

