HomeKit Weekly : le filtre à air Meross peut garder l’air de votre pièce propre grâce aux automatisations HomeKit

Les filtres à air sont quelque chose que je crois devrait être dans chaque maison. Même dans ma ville natale de Chattanooga, Tennessee, où l’air est généralement pur, il y a beaucoup de pollen dans l’air à différents moments de l’année. Si vous vivez dans une région qui a connu des incendies de forêt constants, vous avez encore plus besoin que moi d’un approvisionnement sain de filtres à air. Cependant, il n’y a pas eu beaucoup d’options pour les filtres à air compatibles HomeKit. Jusqu’à récemment, la seule option était le filtre à air VOCOlinc. Bien que j’aime ce produit, il a une grande empreinte au sol, il n’est donc pas pratique pour les appartements ou les petites chambres. J’ai récemment acheté le filtre à air Meross HomeKit pour notre chambre, et c’est une excellente option si vous avez besoin de filtrer l’air dans une zone plus petite.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

L’option VOCOLinc est conçue pour nettoyer l’air d’une zone de 645 pieds carrés, tandis que le Meross est conçu pour nettoyer une zone de 207 pieds carrés, vous pouvez donc voir qu’il couvrira un espace beaucoup plus petit. Par conséquent, je recommande l’option VOCOlinc pour un plus grand salon/pièce bonus où le Meross sera parfait pour une chambre ou le salon/zone centrale d’un appartement.

Intégration HomeKit

L’ajout du filtre à air Meross à HomeKit a été un jeu d’enfant, comme c’est le cas avec tous les produits Meross que j’ai examinés dans le passé. Il y a un code HomeKit sur le côté, donc une fois que vous l’aurez scanné, il vous permettra de l’ajouter à une pièce et d’activer certaines automatisations prédéfinies.

L’option Meross excelle sur le VOCOlinc sont les données affichées dans l’application Home. Avec VOCOlinc, vous n’aurez que des informations de base sur le produit. Avec Meross, vous verrez l’état/la durée de vie du filtre dans l’application Home afin que vous puissiez surveiller le besoin de remplacement.

Nous faisons généralement fonctionner les filtres à air la nuit pour créer un bruit blanc dans nos chambres. J’ai donc réglé les automatismes pour qu’ils s’allument à 23 heures environ lorsque nous nous retirons habituellement pour le soir, mais nous procédons à un arrêt manuel le matin.

Qualité du matériel

La taille du filtre à air Meross est parfaite pour une chambre à coucher, et il s’adapterait facilement à côté/sous une table de chevet. Mon bureau est dans notre chambre, alors je le glisse en dessous.

Le boîtier en métal est solide et j’apprécie également l’option de verrouillage pour enfants pour empêcher nos enfants de l’allumer accidentellement. Le filtre à air comprend un filtre remplaçable et de nouveaux doivent être achetés tous les trois à six mois (en fonction de la qualité de votre air).

Automatismes HomeKit suggérés

Allumez dans la chambre

Pour activer l’activation de l’automatisation de la chambre : lancez l’application Maison > Automatisations. Choisissez ce que vous voulez déclencher l’automatisation. Pour cet exemple, choisissez une heure de la journée. Sélectionnez votre heure et vos jours de la semaine. Si vous souhaitez utiliser une heure de coucher différente le week-end que les jours de semaine, vous devrez faire ce processus deux fois.

Recherchez le filtre à air Meross, puis activez-le. Je l’ai configuré pour s’éteindre après quatre heures dans mon automatisation pour économiser la durée de vie du filtre.

Utiliser Siri

Si vous possédez un HomePod ou un HomePod mini, vous pouvez utiliser Siri pour activer le filtre à air à la demande. Par exemple, dites : « Hey Siri, allumez le filtre à air de ma chambre principale ». Changez le nom de la pièce en fonction de l’endroit où vous l’utilisez.

Basé sur le mouvement

Si vous avez un détecteur de mouvement HomeKit, vous pouvez déclencher le filtre à air en fonction de l’entrée de quelqu’un dans la pièce. Dans la section automatisations, choisissez Un capteur détecte quelque chose pour choisir d’activer quelque chose lorsqu’il détecte un mouvement, recherchez votre capteur de mouvement, puis définissez vos options. Dans cette situation, il peut être judicieux de l’allumer pendant 30 minutes chaque fois qu’il détecte un mouvement.

Conclure

Le filtre à air Meross avec HomeKit est un excellent ajout à votre maison intelligente avec son faible encombrement, son coût gérable et sa facilité d’utilisation. La qualité de l’air que vous respirez est importante, et faire fonctionner des filtres à air tout au long de la journée est un moyen facile d’améliorer sa qualité. Le fait que tout soit exécuté via HomeKit le rend encore plus facile à utiliser.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :