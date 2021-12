HomeKit Weekly : Le guide cadeau HomeKit indispensable pour les fans d’Apple

Si vous recherchez des idées de cadeaux pour les fans d’Apple dans votre vie, les accessoires HomeKit constituent l’une des meilleures options en raison de leur fonctionnement natif avec vos produits, de leur faible coût et de leurs multiples options d’utilisation. Alors que vous faites du shopping pour les fans d’Apple dans votre vie, voici mon tour d’horizon des meilleurs accessoires HomeKit pour Noël.

écluse d’août

Le seul accessoire HomeKit que j’utilise plus que tout autre est mon August Lock avec Wi-Fi. J’ai des automatisations configurées pour se déverrouiller au fur et à mesure que nous avançons car elle se connecte via Bluetooth. C’est pratique à utiliser lorsque vous êtes hors de la ville si vous devez également laisser quelqu’un dans la maison à distance. L’un des aspects que j’apprécie est qu’il ne vous oblige pas à changer la partie extérieure de votre pêne dormant – il ne remplace que l’aspect intérieur.

Pour quelqu’un qui débute avec HomeKit, une serrure de porte connectée à la maison est un excellent point de départ.

Le kit de démarrage Aqara est un excellent article à saisir pour quelqu’un dans votre vie pour qui vous ne pouvez pas trouver le bon cadeau. Il comprend le hub, le capteur de porte et le capteur de mouvement. Il est également incroyablement peu coûteux d’ajouter un capteur de fuite d’eau – ce que je recommande fortement. J’en ai un sous chacun de nos éviers et devant nos gros appareils électroménagers qui utilisent de l’eau. Les appareils ne sont pas natifs de HomeKit mais communiquent via Zigbee avec le hub Aqara, qui peut établir un pont avec HomeKit.

Adaptateur de sortie Eve avec filetage

L’adaptateur de prise Eve avec prise en charge du fil est un simple bas de Noël pour un fan d’Apple. L’adaptateur de sortie vous permet de convertir une lampe alimentée traditionnelle ou un autre appareil en un appareil intelligent. Eve est un fournisseur de HomeKit de premier plan, et son introduction de la prise en charge de Thread le rend encore meilleur. Je crois fermement que Thread est un élément essentiel d’une maison stable et intelligente au cours de la prochaine décennie.

AccueilPod mini

Le HomePod mini est un excellent élément à ajouter à HomeKit pour deux raisons.

Il agit comme un Homehub pour permettre l’accès à distance à HomeKit et aux automatisations. Il ajoute un point de réseau Thread pour augmenter la force de votre réseau Thread.

alarme de domicile HomeKit

L’alarme de domicile est dans ma maison depuis près de deux ans maintenant, et c’est un ajout fantastique. Tous les appareils sont exposés dans HomeKit pour être utilisés avec des automatismes. Nous avons des détecteurs de mouvement, des détecteurs de porte, des détecteurs de bris de vitre et des détecteurs de fumée.

Si vous cherchez à installer un système de sécurité DYI, vous auriez du mal à en trouver un plus facile à utiliser que la demeure. La surveillance mensuelle comprend une communication basée sur Internet et basée sur LTE pour la station de base.

Détecteur de mouvement Onvis

Un capteur de mouvement HomeKit est un bas de Noël pratique pour quelqu’un qui possède tous les accessoires Apple connus sur le marché. Par exemple, nous les utilisons pour déclencher des lampes autour de notre maison tôt le matin lorsque les gens commencent à se réveiller. Comme HomeKit unifie les appareils de différents fabricants, vous pouvez utiliser un capteur de mouvement Onvis pour allumer une ampoule LED Hue, par exemple.

Caméra HomeKit haut de gamme Homam avec stockage local

Il existe plusieurs excellentes caméras HomeKit. Sur le bas de gamme, j’adore les options Aqara, Eve, Onvis, etc. – mais pour la caméra HomeKit haut de gamme, consultez la caméra Homam. C’est mon dernier produit HomeKit, et j’ai un avis complet à venir dans quelques semaines, mais c’est la meilleure caméra HomeKit premium sur le marché.

Les caméras qui utilisent HomeKit Secure Video utilisent un cryptage de bout en bout ; vous pouvez être sûr que personne d’autre que vous ne peut accéder aux images ou au flux. HomeKit vous permet également d’ajuster la diffusion et l’enregistrement en fonction du fait que les personnes ne sont pas à la maison, donc si vous souhaitez éteindre la caméra lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez le faire automatiquement.

La caméra Homam inclut également l’enregistrement local si vous souhaitez éviter tout stockage cloud sur vos caméras. En plus de l’enregistrement, les caméras HomeKit peuvent être utilisées comme détecteurs de mouvement pour allumer et éteindre automatiquement les lumières.

HOOBS Homebridge dans une boîte

Si vous avez quelqu’un dans votre vie qui aime bricoler, le hub HOOBS serait un excellent produit pour les obtenir. C’est un serveur Homebridge dans une boîte, vous pouvez donc commencer à ajouter des appareils à HomeKit qui ne sont généralement pas compatibles. Par exemple, vous pouvez connecter une caméra Ring, une sonnette de porte eufy ou même un aspirateur Neato à HomeKit même s’ils ne le prennent pas en charge nativement.

Une récente mise à jour logicielle vers la version 4 a ajouté de nouvelles fonctionnalités qui en font un achat encore meilleur. J’en ai un depuis plus d’un an, et ça a été très amusant de bricoler pour les appareils de ma maison qui ne supportent pas nativement HomeKit – ma préférée est ma sonnette eufy.

Starling Home Hub

Pour la personne tech dans votre vie qui vit à la fois dans le style de vie Apple et Google, le Starling Home Hub est un excellent ajout. Pour seulement 89 $, vous pouvez connecter tous les appareils Nest (thermostat, sonnette, caméras et sonnettes) et les haut-parleurs Google Home à HomeKit. L’écran Nest est un appareil amusant à avoir comme accessoire de bureau, et comme j’ai sauvegardé mes photos sur Google Photos, j’aime les voir défiler tout au long de ma journée. Lorsque Starling a ajouté la prise en charge d’AirPlay à cet appareil, cela est devenu encore plus utile. Si vous possédez les mini haut-parleurs Google Home, vous pouvez les coupler en tant que paires stéréo et les utiliser comme cibles AirPlay.

Sommaire

Cette liste comprend certains de mes accessoires HomeKit préférés. HomeKit est la meilleure plate-forme de maison intelligente pour les fans d’Apple, compte tenu de son intégration étroite et de l’accent mis sur la sécurité. Vous pouvez commencer petit avec un seul adaptateur de prise et travailler jusqu’à un écosystème complet de produits, ce qui en fait une excellente idée de cadeau pour les fans d’Apple.

