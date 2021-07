HomeKit Weekly : les bandes lumineuses LED intelligentes Meross peuvent illuminer n’importe quel espace avec un budget limité

Meross est devenu l’un des principaux fabricants de Homekit en raison de son portefeuille de produits en expansion et de ses prix abordables. J’ai un certain nombre de leurs produits précédents dans ma maison, y compris sa bande intelligente, sa lampe de table, sa prise extérieure et sa double prise intelligente. Cette semaine, je regarde les nouvelles bandes lumineuses LED Meross compatibles HomeKit.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Les bandes lumineuses sont une catégorie de produits amusante car elles peuvent aller presque n’importe où. Contrairement aux lampes ou aux plafonniers, vous pouvez utiliser des bandes lumineuses LED sur les commodes, les lits ou éclairer votre bureau. La plupart d’entre eux peuvent émettre plusieurs couleurs, sont dimmables et peuvent être étendus en en achetant un autre pour créer une expérience encore plus fluide. De plus, ils constituent un moyen peu coûteux d’alléger un dortoir tant que vous pouvez le connecter au Wi-Fi du campus. J’ai récemment acheté la nouvelle version de Meross de leur bande lumineuse et j’ai trouvé que c’était un moyen amusant d’éclairer une pièce avec un accès HomeKit fiable. Par rapport à d’autres bandes lumineuses que j’ai testées et utilisées dans le passé, j’ai également été impressionné par la qualité globale de construction de la bande lumineuse de Meross. Il est livré sur une belle roue en plastique qui le rend facile à dérouler et à placer où vous le souhaitez.

Déballage et installation

La bande lumineuse Meross est livrée en une poignée de pièces que vous assemblez pour faire fonctionner l’ensemble du produit. Il s’agit de fixer la bande lumineuse à l’adaptateur secteur. Ensuite, vous devrez faire glisser la bande lumineuse dans le connecteur et brancher un cordon d’alimentation standard similaire à un ordinateur portable. Une fois que tout est assemblé, vous le branchez à l’alimentation, puis recherchez le code HomeKit à l’arrière de la boîte près de la prise de courant. J’ai trouvé que l’expérience d’intégration de votre Wi-Fi était quasi instantanée ; vous pouvez ensuite lui attribuer une pièce dans votre environnement HomeKit et lui donner un nom personnalisé.

Expérience HomeKit

Une fois la bande lumineuse Meross dans HomeKit, j’ai configuré un écran HomeKit personnalisé avec la lampe de ma fille, une machine à bruit blanc et une bande lumineuse. J’ai appelé l’écran “Goodnight Princess”, donc quand il est temps d’aller au lit, je peux déclencher cette scène, et tous ces accessoires passent dans le mode où ils sont censés être pendant la nuit. Le matin, j’ai une scène intitulée “Good Morning Princess” qui allume la lampe, la machine à bruit blanc s’éteint et la bande lumineuse passe à fond en rose (sa couleur préférée). La bande lumineuse est assez longue pour draper tout le dos de son lit, elle dégage donc une bonne quantité de lumière. Vous pouvez changer la lumière en bleu, vert, rouge, etc. Cela ressemble à plus d’options de couleurs que vous ne pourriez en compter.

Conclusion sur la bande lumineuse LED Meross

Au prix actuel, il s’agit d’un module complémentaire HomeKit facile. C’est fiable jusqu’à présent en utilisant mon eero Wi-Fi, et c’est une façon amusante d’égayer la chambre de ma fille. Meross a complété toute sa gamme HomeKit avec des produits de qualité à un prix équitable, et celui-ci n’est pas différent. Donnez à une pièce une lumière plus vive avec la bande lumineuse Meross compatible HomeKit qui peut être achetée sur Amazon.

