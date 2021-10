HomeKit Weekly : maintenant qu’iCloud peut prendre en charge un nombre illimité de caméras, la caméra HomeKit d’ONVIS est une option idéale pour la couverture intérieure

Ma femme et moi avons récemment finalisé les plans de notre nouvelle maison, je suis donc maintenant en mesure de réfléchir à la façon dont la configuration HomeKit fonctionnera en profondeur. Je prévois de reconstruire complètement la « Maison » pour éliminer toute « brute » logicielle accumulée au fil des ans. Le premier aspect auquel j’ai réfléchi est le type d’appareils photo que je souhaite utiliser. J’ai débattu de l’utilisation des caméras Nest pour une utilisation en extérieur et de leur liaison avec HomeKit à l’aide du Starling Home Hub. Pour une utilisation en intérieur, j’examine attentivement la caméra intérieure de sécurité ONVIS HomeKit dans ma maison actuelle pour voir comment elle fonctionnera dans ma nouvelle maison.

HomeKit Secure Video voit une belle mise à niveau dans iOS 15 liée au maximum de caméras que vous pouvez avoir dans votre compte. Avant iOS 15, vous étiez limité à cinq caméras si vous aviez le compte iCloud à 9,99 $/mois. Désormais, si vous avez le compte iCloud le plus cher, vous aurez la possibilité d’avoir un nombre illimité de caméras. Cinq caméras peuvent sembler beaucoup, mais vous pouvez dépasser cette limite très rapidement si vous avez des caméras intérieures et extérieures. Avec la mise à niveau iOS 15, vous pouvez décorer votre extérieur avec une couverture maximale tout en ayant la possibilité de couvrir les zones intérieures de manière stratégique.

Caméra de sécurité intérieure ONVIS HomeKit

ONVIS, en tant que marque, fabrique des produits HomeKit depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les bandes lumineuses ONVIS sont parmi les meilleures que j’ai utilisées, j’étais donc prêt à mettre la caméra sécurisée HomeKit d’ONVIS à l’épreuve.

C’est peut-être parce que j’ai ajouté plus d’une douzaine de caméras à HomeKit au fil des ans, mais j’ai eu cette caméra déballée et j’ai travaillé dans HomeKit en trois minutes. L’entrée d’alimentation des caméras utilise USB-C et comprend un cordon et un adaptateur USB-C vers USB-A. J’apprécie l’utilisation de l’USB-C, cependant. C’est frustrant quand les produits utilisent encore le mini-USB en 2021, alors j’attends avec impatience un monde où tout est USB-C.

ONVIS imprime le code HomeKit directement sur l’appareil photo, ce que j’apprécie. La perte du code HomeKit d’un appareil le rend inutilisable. Je conseillerais toujours de créer également une sauvegarde dans HomePass.

ONVIS inclut une fonctionnalité que vous ne trouvez pas souvent dans les produits HomeKit. Il prend en charge le Wi-Fi 5 GHz, là où de nombreux appareils HomeKit ne prennent en charge que 2,4 GHz.

Quelque chose à retenir avec les caméras HomeKit est que même si vous ne voulez pas diffuser ou enregistrer pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez toujours les utiliser comme détecteur de mouvement pour allumer les lumières lorsqu’il détecte un mouvement.

HomeKit Sécurisé Vidéo avec ONVIS

Un aspect de HomeKit qui n’est pas beaucoup discuté est la façon dont il crée des attentes unifiées pour tous vos appareils. Par exemple, lorsqu’un appareil fonctionne avec HomeKit Secure Video, on s’attend à ce qu’il fonctionne. Vous savez qu’il prendra en charge le cryptage de bout en bout sur les séquences vidéo. Il vous permettra de le régler en streaming uniquement ou de le désactiver lorsque vous êtes à la maison si tel est votre désir. J’aime la facilité avec laquelle HomeKit rend tout. Vous aurez besoin d’une Apple TV ou d’un produit HomePod pour que tout fonctionne correctement avec HomeKit.

Stockage local dans la caméra ONVIS

ONVIS a la possibilité d’utiliser une carte SD pour le stockage local si vous souhaitez également suivre cette voie pour le stockage. Vous pourrez récupérer ces images dans l’application ONVIS. L’application ONVIS est également utile pour mettre à jour le micrologiciel de la caméra.

ONVIS est-il la meilleure caméra HomeKit d’intérieur ?

La caméra intérieure ONVIS est un concurrent sérieux pour la meilleure caméra intérieure HomeKit. Il est spécialement conçu pour HomeKit Secure Video, dispose d’un port USB-C pour l’alimentation, comprend une option de stockage sur carte SD et est abordable. Donc, si vous cherchez à ajouter quelques caméras à l’intérieur de votre maison mais que vous voulez la sécurité des options d’enregistrement de HomeKit, cela vaut la peine de jeter un œil à la caméra ONVIS.

