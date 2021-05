HomeKit Weekly: un affichage de la température de l’encre électronique donne une apparence classique à une maison intelligente

La technologie E-ink se trouve généralement dans les appareils Kindle, mais c’est l’une des caractéristiques essentielles du thermomètre numérique Bluetooth Qingping.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Le thermomètre numérique Bluetooth Qingping est l’un de mes appareils HomeKit préférés dans toute ma maison. Il évite le look numérique traditionnel que la plupart des appareils ont aujourd’hui pour un look plus rétro qui se fond partout dans votre maison. Il est alimenté par une seule pile CR2430 qui dure huit mois.

Sur l’écran, l’appareil mesure la plage de température en degrés Celsius ou Fahrenheit et l’humidité. Il peut être posé sur un bureau ou une table d’appoint ou être fixé au mur avec l’autocollant mural magnétique inclus. Il peut également se fixer sur n’importe quelle surface en fer.

Côté HomeKit, il fonctionne comme n’importe quel autre capteur de température et d’humidité. J’ai essayé de commencer à collecter des données de température pour chaque chambre de ma maison afin de mieux comprendre comment elle fluctue dans différents environnements et à d’autres moments de la journée. Par exemple, dans la partie à l’étage de ma maison, une chambre peut facilement différer de 3 à 4 degrés de la température du thermostat.

Ajout à HomeKit

Une fois que vous avez numérisé le code HomeKit à l’arrière de l’appareil, vous serez invité à l’ajouter à une pièce et à lui donner un nom. Si vous êtes un utilisateur expérimenté de HomeKit, vous connaîtrez le processus comme votre poche à ce stade. Je déteste être si dépendant d’un code imprimé, mais c’est le moyen le plus simple de gérer les appareils. Si vous craignez que les codes ne se détériorent à l’avenir, vous voudrez consulter HomePass pour les stocker numériquement.

Une fois l’appareil dans HomeKit, vous aurez la possibilité de surveiller la température et l’humidité de cette pièce à distance à partir de l’application Home. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez déclencher l’activation d’autres appareils si la température ou l’humidité augmente ou tombe à un certain seuil. Si vous vivez dans un endroit sec, associer un capteur d’humidité à un humidificateur est un exemple parfait de la raison pour laquelle j’aime HomeKit. HomeKit facilite le couplage de deux appareils différents de deux fabricants différents dans HomeKit.

Nous avons besoin de plus d’appareils e-ink

Ce qui rend cet appareil si unique, c’est que l’affichage est complètement différent de la plupart des appareils domestiques intelligents. L’écran ressemble à celui du Kindle d’Amazon, de sorte qu’il s’intègre bien dans la plupart des foyers. J’aimerais vraiment voir plus d’appareils HomeKit construits autour de la technologie e-ink pour donner un look plus classique / rétro au lieu de ressembler à un simple écran numérique. La technologie E-ink a fière allure dans chaque pièce et s’intègre parfaitement dans une étagère ou une table d’appoint.

Emballer

Pour moins de 30 $, le thermomètre numérique Bluetooth Qingping est un excellent appareil HomeKit pour surveiller la température et l’humidité dans n’importe quelle pièce de votre maison. Donc, si vous voulez un look classique avec des fonctionnalités modernes, jetez-y un coup d’œil.

