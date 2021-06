HomeKit Weekly : voici ce que j’aimerais voir à la WWDC pour les mises à niveau de HomeKit

Avec la WWDC qui approche à grands pas, je suis très heureux de voir quelles améliorations de plate-forme Apple apporte à HomeKit pour continuer à en faire le meilleur endroit pour construire votre maison intelligente. Voici donc ma liste de souhaits HomeKit pour iOS 15.

Résoudre l’erreur de non-réponse

L’un des aspects les plus frustrants de HomeKit est lorsque les appareils se déconnectent pendant un certain temps. Le résoudre nécessite souvent un redémarrage de l’appareil, mais d’autres fois, il se répare tout seul. J’aimerais voir la cause première de ce problème fréquent résolu par iOS 15 et la plate-forme HomeKit.

J’ai entendu diverses rumeurs sur la cause du problème et cela remonte aux bogues mDNS. Je ne suis pas pleinement conscient de la nature du problème, mais il doit être résolu.

J’ai de nombreuses applications aléatoires sur mon iPhone uniquement pour mettre à jour le micrologiciel de divers appareils HomeKit que je possède. J’aimerais qu’Apple crée un système permettant aux fournisseurs de transmettre les mises à jour à leurs appareils directement via HomeKit. Malheureusement, j’ouvre rarement ces applications, je peux donc rapidement prendre du retard sur les mises à jour du firmware. Dans un monde idéal, vous auriez la possibilité d’installer automatiquement les mises à jour et de les rendre facultatives si vous préférez.

L’un des avantages de HomeKit est d’avoir un seul endroit pour gérer tous vos appareils pour votre maison intelligente, ce qui le centraliserait encore plus.

Nouveaux types d’appareils

J’aimerais voir HomeKit arriver sur les aspirateurs à l’avenir. Je possède quelques robots aspirateurs et la technologie a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais, il est possible de se débarrasser complètement d’un aspirateur traditionnel et de se fier uniquement aux aspirateurs robots. J’utilise actuellement mon aspirateur Neato avec HomeKit en le reliant avec Homebridge. Pouvoir le déclencher depuis l’application Home et via Siri m’a montré que ce type d’appareil convient parfaitement.

Un autre ajout que j’aimerais voir est celui des machines à laver et des sèche-linge compatibles HomeKit. Pouvoir surveiller ces appareils depuis l’application Home et les démarrer/arrêter à distance serait bénéfique.

Accessoires de marque Apple

Bien que j’aime la façon dont HomeKit relie les appareils de différents fabricants, j’aimerais voir Apple entrer sur le marché avec ses propres accessoires de marque. Surtout maintenant que la technologie Thread devient populaire, ce serait le moment idéal pour Apple d’entrer sur le marché pour aider à créer des réseaux Thread à l’intérieur de la maison.

Apple n’a pas besoin de faire quelque chose dans chaque catégorie, mais j’aimerais voir les prises intelligentes, les caméras d’intérieur et les ampoules comme produits de première partie.

Une toute nouvelle application Home

La conception de l’application Home nous a bien servi pendant de nombreuses années, mais à mesure que le nombre d’appareils dans une maison augmente, elle s’effondre rapidement. Changer de pièce est toujours encombrant et la section des accessoires favoris finit par être une longue liste d’accessoires.

Dans une nouvelle version de l’application, j’aimerais voir que certaines tentatives sont capables de dire dans quelle pièce je me trouve en fonction de ma proximité avec un HomePod mini. Une autre idée est de segmenter la zone de favoris par types d’appareils ou de pièces avec la possibilité de la modifier d’un simple toucher de manière dynamique.

Améliorations apportées à la vidéo sécurisée HomeKit

J’avais déjà écrit à ce sujet, mais il est temps pour HomeKit Secure Video de passer à l’étape suivante en termes de fonctionnalités. Je veux une option pour l’enregistrement 24h/24 et 7j/7, des améliorations de la fiabilité de la détection de mouvement et la possibilité d’étendre au-delà de cinq caméras.

Que voulez-vous d’autre de HomeKit ?

Ce sont quelques-unes des choses sur ma liste de souhaits, mais l’utilisation de HomeKit par tout le monde n’est pas la même que la mienne, alors j’aimerais entendre ce que vous voulez voir dans les commentaires ci-dessous.

HomeKit est le meilleur endroit pour construire votre maison intelligente en raison de l’engagement d’Apple en matière de confidentialité et de l’intégration étroite dans le reste des produits Apple, j’espère donc que nous verrons des améliorations notables à la WWDC 2021.

