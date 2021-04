Homeland Security lance un examen de l’extrémisme domestique dans ses rangs ⋆ .

Le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, prend la parole lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington, DC, le 1er mars 2021 (Crédit: Kevin Lamarque / .)

Le département de la Sécurité intérieure a lancé lundi un examen interne pour éradiquer ce qu’il appelle «l’extrémisme violent domestique» au sein de l’agence, alors que les responsables se sont concentrés sur la prévention des actes de terrorisme interne à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole.

«Alors que nous travaillons à la sauvegarde de la nation et de nos valeurs, nous devons être vigilants dans nos efforts pour identifier et combattre l’extrémisme violent domestique au sein de la communauté au sens large et de notre propre organisation», a écrit le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, dans une note adressée au personnel: selon CNN. ABC a noté que le DHS “n’a cité aucun incident spécifique en annonçant l’examen.”

«L’extrémisme violent n’a pas sa place au DHS et nous travaillerons avec urgence et concentration pour y faire face», a ajouté Mayorkas.

Selon le département, les hauts fonctionnaires de l’agence «commenceront immédiatement un examen complet de la meilleure façon de prévenir, détecter et répondre aux menaces liées à l’extrémisme violent domestique au sein du DHS».

Les hauts fonctionnaires travailleront pour déterminer si l’idéologie extrémiste est répandue dans les divers organismes du ministère, y compris la patrouille frontalière, l’immigration et l’application des douanes, les services secrets et la garde côtière. L’examen ne sera pas une mince affaire: la sécurité intérieure compte plus de 240 000 employés.

Les hauts fonctionnaires établiront un processus pour les agents qui ont une association avec des groupes extrémistes ou qui partagent ces croyances en ligne ou en service, a déclaré Mayorkas.

Mayorkas a noté qu’il était «conscient du droit constitutionnel à la liberté d’expression».

«Il y a une différence marquée entre ce droit et la violence dans la poursuite des idéologies extrémistes», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que l’équipe créerait de la formation et des ressources pour les employés et tiendrait des séances d’écoute pour les agents et les agents.

Mayorkas a qualifié les extrémistes nationaux de «menace terroriste la plus meurtrière et la plus persistante pour notre pays aujourd’hui».

L’examen du ministère fait suite à l’achèvement d’un «stand down» de 60 jours au Pentagone pour lutter contre l’extrémisme après qu’un certain nombre d’anciens combattants ont participé à l’émeute du Capitole. Un «stand down» se produit lorsque le secrétaire à la Défense juge une question suffisamment importante pour être abordée dans le cadre de discussions au sein de la force, selon le New York Times.

Le Pentagone a déclaré qu’un groupe serait réuni pour examiner comment améliorer son processus de vérification des recrues et éduquer les membres des services qui pourraient être ciblés par des organisations extrémistes.

