Homeland Security met en garde contre les attaques potentielles de la résurgence d’Al-Qaïda avant l’anniversaire du 11 septembre – RedState ⋆ .

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) a émis un avertissement concernant d’éventuelles attaques terroristes qui pourraient être perpétrées par le groupe terroriste islamique radical Al-Qaïda à l’approche du prochain anniversaire du 11 septembre. Vendredi, l’agence a averti que si le terrorisme intérieur reste une menace, la commémoration des attentats du 11 septembre pourrait également inspirer des extrémistes radicaux étrangers.

Dans un bulletin, le DHS a écrit :

Le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 ainsi [as] les fêtes religieuses que nous évaluons pourraient servir de catalyseur à des actes de violence ciblée.

La déclaration continuait :

À l’approche de l’anniversaire des attentats du 11 septembre, Al-Qaida dans la péninsule arabique a récemment publié son premier exemplaire en anglais du magazine Inspire en plus de quatre ans, ce qui démontre que les organisations terroristes étrangères poursuivent leurs efforts pour inspirer les individus sensibles aux influences extrémistes violentes.

Le DHS a également expliqué que le groupe terroriste pourrait tirer parti de la pandémie de COVID-19 comme motivation pour une attaque. Il a noté qu’ils pourraient “exploiter l’émergence de variantes de COVID-19 en considérant le rétablissement potentiel des restrictions de santé publique à travers les États-Unis comme une justification pour mener des attaques”.

La réouverture des institutions américaines pourrait également être l’occasion d’attentats terroristes, selon le communiqué. Le DHS a expliqué :

La réouverture des institutions, y compris les écoles, ainsi que plusieurs dates d’importance religieuse au cours des prochains mois, pourraient également constituer des cibles accrues d’opportunités de violence bien qu’il n’y ait actuellement aucune menace crédible ou imminente identifiée pour ces endroits.

Le rapport a également noté que les groupes terroristes ont continué à utiliser des « communautés en ligne » pour radicaliser les gens et partager des informations sur la façon de fabriquer des explosifs et d’autres armes. Le DHS a souligné :

Les extrémistes violents à motivation idéologique alimentés par des griefs personnels et des croyances idéologiques extrémistes continuent de s’inspirer et d’obtenir des conseils opérationnels grâce à la consommation d’informations partagées dans certaines communautés en ligne.

L’agence a également expliqué que les opposants aux États-Unis, dont la Russie, la Chine et l’Iran, ont « amplifié les théories du complot concernant les origines du COVID-19 » et renforcé « les appels à la violence ciblant les personnes d’origine asiatique ».

L’accent mis sur le terrorisme islamique radical a été abandonné au cours des dernières années, en particulier après que l’administration Trump a porté un coup presque fatal à l’État islamique (EI) et à d’autres groupes terroristes comme Al-Qaïda. Le FBI a été plus préoccupé par les menaces terroristes nationales des suprémacistes blancs et d’autres groupes haineux.

Cependant, cette annonce démontre la gravité d’une éventuelle opération menée par Al-Qaida. En effet, le fait que le groupe semble connaître une résurgence pourrait poser un grave problème pour la sécurité intérieure et l’administration Biden dans son ensemble.

Il vaut également la peine de spéculer que le retour du groupe terroriste pourrait être motivé par la perception que le président Joe Biden, contrairement à son prédécesseur, serait moins susceptible de prendre une position dure contre ces groupes. En effet, ils pourraient être tentés de croire que la faiblesse perçue de Biden serait un signal qu’ils peuvent opérer en toute impunité.

En septembre 2020, Christopher Miller, alors directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a écrit un rapport reconnaissant que les restes d’Al-Qaïda “restent actifs dans le monde”. Cependant, il a également déclaré que le groupe “peut toujours inciter d’autres personnes à commettre des actes de violence”, mais “il n’est plus capable de mener des attaques à grande échelle”.

Si ces informations sont exactes, il semble peu probable qu’un autre 11 septembre soit en vue. Cependant, cela ne signifie pas que le groupe terroriste serait incapable de mener une attaque qui secouerait la nation. ISIS a réussi à mener plusieurs assauts différents au fil des ans. Bien que ces incidents n’aient pas eu autant d’impact sur la nation que le 11 septembre, un plus grand nombre d’entre eux pourrait conduire à un événement plus dévastateur.

Il est également important de noter que les talibans peuvent toujours maintenir des liens avec Al-Qaïda. Un reportage de NBC News a souligné que « l’association des talibans avec Al-Qaïda s’est poursuivie même si l’insurrection a signé il y a un an un accord avec les États-Unis interdisant la coopération ou l’hébergement de groupes terroristes ».

Il ne serait pas déplacé de spéculer que ceux qui s’opposent aux décisions du président Joe Biden de mettre fin à la guerre en Afghanistan pourraient utiliser une telle menace pour le pousser à reconsidérer. Ils pourraient faire valoir que le retrait des troupes pourrait permettre au groupe de reprendre des forces.

D’un autre côté, Daniel Byman de la Brookings Institution a noté dans un article écrit pour le Washington Post qu’Al-Qaïda a tenté de mener plus de frappes aux États-Unis depuis le 11 septembre, mais sans succès.

Alors faut-il avoir peur ?

C’est difficile à prévoir. Mais alors qu’Al-Qaïda essaie de revenir à sa position dominante, il semble encore peu probable qu’ils réussissent. De plus, Homeland Security a déjà déjoué de nombreuses attaques. Il est possible que le groupe lance avec succès une attaque sur le sol américain, mais ce n’est pas probable. Néanmoins, il est important de rester vigilant.