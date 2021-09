HomeLane dévoile une campagne de mèmes mettant en vedette MS Dhoni

La campagne présente MS Dhoni dans un format d’écran partagé avec les consommateurs de tous les jours

HomeLane a lancé sa première campagne avec l’ambassadeur de la marque MS Dhoni intitulée « Takatak Chakachak ». Conceptualisée par The Script Room, la campagne propose des publicités rapides et originales en hindi, tamoul, télougou et anglais et vise à atteindre le public IPL à travers la télévision, OTT, YouTube et d’autres chaînes numériques pendant la saison du cricket et des fêtes, a déclaré la société dans un communiqué. . Avec la campagne, la marque vise à lutter contre la peur et l’anxiété des consommateurs concernant la catégorie des intérieurs de maison non organisés.

La nouvelle campagne de HomeLane utilisant des formats de mèmes pour se connecter avec ses consommateurs. La campagne présente MS Dhoni dans un format d’écran partagé avec des consommateurs de tous les jours qui cherchent à faire leur intérieur, où l’ambassadeur de la marque met en lumière l’ensemble du processus d’aménagement intérieur rendu facile par HomeLane. « Utiliser un format comme les mèmes pour faire ressortir la garantie de livraison de 45 jours de la marque est très intéressant. Je pense que HomeLane est sur le point d’apporter de la prévisibilité au processus d’aménagement intérieur pour les nouveaux propriétaires à travers le pays et cette campagne contribuera à diffuser ce message », a déclaré Dhoni lors de la nouvelle campagne.

« Nous voulions que la campagne éduque les consommateurs avertis en matière de numérique sur notre marque et nos offres, mais le faire d’une manière qui brise l’encombrement, en utilisant des formats de mème populaires tels que les interactions remixées sur écran partagé et le doublage de voix tout en offrant un message simple. La ligne de campagne Takatak Chakachak est très accrocheuse et est universellement considérée comme rapide et fabuleuse à travers le pays, ce qui est lié à notre promesse de marque. Nous sommes impatients de voir comment cette campagne sera reçue », a déclaré Rajeev GN, vice-président marketing, HomeLane.

« C’est formidable de la part de HomeLane d’adhérer à des idées audacieuses comme celles-ci. Une utilisation tout à fait unique d’une célébrité et un nouveau format qui ne ressemble à aucune publicité conventionnelle. Nous sommes très impatients de savoir comment les gens réagissent », a déclaré Ramsam, fondateur de The Script Room.

