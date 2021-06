homeOS n’est pas encore une chose mais il pourrait bientôt remplacer tvOS

Tôt dans la journée, une référence a été repérée dans une offre d’emploi d’une entreprise à un nom de plate-forme logicielle Apple jusqu’alors inconnu, homeOS. Bien que la référence ait maintenant disparu et remplacée par tvOS et HomePod, il ne serait pas surprenant qu’Apple envisage de renommer tvOS en homeOS pendant la WWDC 2021 – voici pourquoi.

La conférence mondiale des développeurs d’Apple est dans quelques jours. Ce serait le moment idéal pour Apple de présenter un tout nouveau logiciel – ou un nouveau nom. Étant donné que tvOS est conçu pour l’Apple TV et le HomePod, il serait logique que l’entreprise choisisse une autre voie avec un «système d’exploitation domestique» plutôt qu’un système d’exploitation TV.

Avec l’arrêt du HomePod d’origine et la plupart des fonctionnalités Apple TV disponibles sur les Smart TV, telles que AirPlay, l’application Apple TV et Apple Music, avoir un tvOS n’a plus de sens.

Lors des WWDC précédentes, par exemple, Apple parlait à peine de tvOS. Et si vous pensez à tout ce qu’Apple a récemment introduit pour la plate-forme, je ne peux penser qu’à deux : la prise en charge des contrôleurs multi-utilisateurs et de jeu. Pas grand-chose pour un système d’exploitation complet, n’est-ce pas ?

Nommer le logiciel comme homeOS donnerait à Apple plus de place pour créer un meilleur écosystème domestique. Alors que les gens commencent à connecter leurs maisons avec plus d’appareils, pour l’instant, le HomePod mini et l’Apple TV pourraient être la plaque tournante de tout ce qui est connecté.

En avril, par exemple, un rapport de Bloomberg indiquait qu’Apple travaillait sur un nouveau produit pour la maison intelligente : une évolution majeure d’un décodeur Apple TV qui intègre un haut-parleur intelligent et du matériel de caméra.

L’appareil offrirait le type de fonctionnalités que les utilisateurs attendent d’un boîtier Apple TV – comme l’accès aux applications de streaming vidéo et à la console de jeux – ainsi que des fonctionnalités de haut-parleur intelligent HomePod-esque et une caméra pour la sécurité de la maison intelligente et le FaceTime du salon. Et quel logiciel pourrait en bénéficier ? homeOS !

Un autre chemin que homeOS pourrait ouvrir est la possibilité pour tous les développeurs de commencer à tester le système d’exploitation HomePod. Pour l’instant, seules les personnes invitées peuvent prévisualiser la suite du HomePod, mais homeOS pourrait ouvrir des tests bêta plus traditionnels pour les deux plates-formes et permettre aux développeurs de créer facilement pour le HomePod.

Il existe déjà des bêtas AppleSeed pour HomePod, je ne serais pas surpris s’ils commençaient à proposer des bêtas aux développeurs cette année, avec une sorte de point d’extension pour les applications 👀 – Guilherme Rambo (@_inside) 2 juin 2021

Avec un homeOS cohérent, les utilisateurs et Apple pourraient également bénéficier du projet Matter, où un groupe de grandes entreprises ont accepté de publier des produits électroménagers avec la même norme.

Emballer

Avec homeOS, Apple pourrait également lancer davantage de produits axés sur la maison, comme des variantes du HomePod, et lui donner une meilleure place sous les projecteurs de son système d’exploitation. Pour l’instant, la société se concentre principalement sur les appareils iOS et offre à ses utilisateurs quelques fonctionnalités pour macOS et watchOS.

Au fond, je ne dis pas qu’Apple devrait refaire tvOS. Le renommer en homeOS lui donnerait une nouvelle voie avec plus de possibilités, comme Apple l’a fait avec iPadOS en 2019.

Pensez-vous qu’Apple rebaptisera tvOS en homeOS lors de la WWDC 2021 ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

