HomePod 14.5 beta 7 maintenant disponible pour les développeurs

Une semaine après la sortie du HomePod 14.5 beta 6, Apple lance maintenant la beta 7 pour les utilisateurs du HomePod.

Le logiciel est destiné au HomePod et au HomePod mini, mais la version bêta n’est disponible que pour les développeurs invités. Le logiciel a la construction: 18L5203a.

Avec HomePod 14.5 beta 6, . a pu confirmer que les voix supplémentaires de Siri ont été ajoutées à cette version. Avec iOS 14.5 bêta 6, Siri n’utilise plus par défaut une voix féminine.

HomePod OS est basé sur le logiciel Apple TV. . a découvert que le tvOS 14.5 beta 6 apportait des preuves qu’une nouvelle Apple TV était en route, avec une prise en charge de 120 Hz et une nouvelle télécommande.

HomePod 14.5 sera la première mise à jour du haut-parleur intelligent d’Apple après son interruption au début du mois. La société a déclaré qu’elle se concentrait désormais sur le HomePod mini.

